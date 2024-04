Bergamo - assegnati i lavori per il potenziamento della stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024)– Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione deididial raggruppamento di imprese costituito da Francesco Comune e Vitali. L'appalto ha il valore di oltre 100 milioni di euro, mentre l'attivazione quantomeno parzialenuovaè prevista entro il 2026, con un progetto "che mira a diventare la parte più viva di un sistema organico complesso, sia per le funzioni legate al trasporto e scambio ferro-gomma, sia in senso urbano e ambientale". L’intervento cambierà il volto: l’obiettivo è trasformare lo scalo ferroviario in un ...