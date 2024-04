Ultima chiamata entro il 12 maggio | Humangest seleziona volontari per gli Europei di Atletica Roma 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024) La fase di selezione deiper i CampionatidiLeggera si avvicina alla conclusione, con il termine fissato per domenica 12. In questa stessa data, si chiuderà anche “Race for The Cure“, l’evento sportivo a sfondo benefico programmato adal 9 al 12sarà presente nel punto informativo di Sport e Salute, collocato nel villaggio allestito nei pressi del Circo Massimo a. Lì, sarà possibile presentare le ultime candidature e sensibilizzare il pubblico sul valore delato, visto come un’esperienza arricchente e di squadra. L’obiettivo è coinvolgere individui desiderosi di partecipare attivamente alla realizzazione dell’evento sportivo più significativo dell’anno in ...