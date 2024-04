Carri pronti al confine - ma l' Egitto fa di tutto per una disperata mediazione su Rafah

(Di venerdì 26 aprile 2024) Israele si prepara ad attaccaree ammassa iarmati lungo ilmeridionale con Gaza, al valico israeliano di Kerem Shalom. L'tenta unadella ultim'ora per cercare di bloccare l'offensiva e invia una delegazione in Israele per riprendere i colloqui per un cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas e il rilascio degli ostaggi. Il team è guidato da Abbas Kamel, il potente capo dell'intelligence egiziana che dovrebbe incontrare il capo del Mossad David Barnea e il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi. L'attuale proposta di accordo tra Israele e Hamas prevede il rilascio di 33 ostaggi, tra cui donne, soldati, adulti e feriti. La durata del cessate il fuoco all'interno dell'accordo dipenderà dal numero di rapiti rilasciati. Secondo una fonte ...

L'esercito israeliano ha ammassa to decine di carri armati e veicoli blindati lungo il confine con il sud della Striscia di Gaza, in quelli che sembrano essere i preparativi per un'invasione della città di confine di Rafah . Un giornalista di Associated Press ha visto il movimento dei veicoli vicino

ROMA L'ordine di Netanyahu di iniziare l'attacco Rafah ancora non è arrivato e con ogni probabilità non arriverà fino alla prossima settimana. Idf, le forze armate israeliane, proseguono i preparativi dell'offensiva, con lo schieramento decine di Carri armati e veicoli blindati al confine, di due

carri armati schierati sul confine. Rafah attende l'invasione - Il piano per l'assalto di terra nel sud di Gaza è stato definito nella riunione del gabinetto di guerra israeliano. Il premier Netanyahu non ha

Svezia, tank e blindati in Lettonia per la sicurezza del Baltico: la missione al confine con la Russia - Blindati CV90 e carri armati Leopard 2. E ancora: uomini e know how per contrastare la guerra ibrida dell'esercito di Vladimir Putin. La Svezia si mobilita per la Lettonia, per rafforzare le difese al

