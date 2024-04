A Gaza un altro incidente - un missile israeliano ha colpito una struttura della Croce Rossa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ufficialmente la data ancora non c’è, ma salvo colpi di scena l’annunciata offensiva terrestre di Israele a Rafah, nel sudStriscia di, dovrebbe iniziare martedì o al più tardi in settimana. Questo almeno è quanto riportano i media statunitensi che hanno rilanciato l’indiscrezione secondo cui il segretario di Stato americano, Antony Blinken, martedì sarà a Tel Aviv per discutere del blitz nella città in cui vivono almeno 1,5 milioni di palestinesi. L’offensiva terrestre di Israele a Rafah, nel sudStriscia di, dovrebbe iniziare martedì o al più tardi in settimana Sempre stando a quanto trapela, il diplomatico degli Usa tenterà ancora una volta di dissuadere il governo di Benjamin Netanyahu dal lanciare l’offensiva, ma, davanti a margini di trattativa pressoché assenti, non potrà fare ...