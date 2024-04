Peskov | il Parlamento europeo è una macchina russofobica

Guerra dei nervi. Missili Usa a Kiev, la Bielorussia minaccia: rischiamo l'Apocalisse nucleare - Il miglior alleato di Putin, Alexander Lukashenko, fa sapere di aver già schierate "diverse decine" di testate nucleari russe. Questa narrazione ...

Continua a leggere>>

Russia: “I missili Atacms non cambiano nulla”. Zaporizhzhia, creata una “cupola protettiva” di difesa aerea - Zelensky: la Russia vuole interrompere il vertice globale sulla pace. Ft: Kiev potrebbe usare armi a lungo raggio all'interno del territorio russo. Mosca: “L’assistenza Usa causerà problemi all’Ucrain ...

Continua a leggere>>

Regno Unito, via libera del parlamento al Piano Ruanda. Sunak: “Legge storica”. L’Onu attacca: “Misura pericolosa” - Via libera del parlamento britannico alla legge sul trasferimento dei richiedenti asilo in Ruanda che sono giunti illegalmente nel Regno Unito. L’approvazione è avvenuta in tarda notte, dopo un contin ...

Continua a leggere>>