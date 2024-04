L’Ue impone regole più severe al colosso della Fast Fashion Shein

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’Unione europea ha inseritonell’elenco delle grandi piattaforme online soggette ai maggiori controlli previsti ai sensiDirettiva sui servizi digitali (Dsa),ndo così nuovealcinese. Come annunciato dalla Commissione europea, l’azienda fondata in Cina nel 2012 diventa così la 23esima piattaforma, insieme a big come X (ex Twitter), TikTok, AliExpress (di proprietà di Alibaba), Amazon, Google e Facebook, a essere soggetta alle piùnorme comunitarie approvate per “tutelare i consumatori contro i contenuti illegali”. Il provvedimento è stato giustificato dagli stessi dati forniti dalla società con sede a Singapore, che vende abiti e accessori esclusivamente online e attraverso i ...