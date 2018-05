Calcio | il Parma torna in Serie A nella ‘notte dei miracoli’ Il Frosinone fermato dal

oasport

: #Parma, è la notte dei miracoli: all'89' è tornato in Serie A! #SerieB #SpeziaParma 0-2 - Gazzetta_it : #Parma, è la notte dei miracoli: all'89' è tornato in Serie A! #SerieB #SpeziaParma 0-2 - RaiNews : Il Parma torna in serie A. E' la prima volta nella storia del calcio italiano che una squadra ottiene tre promozion… - 1913parmacalcio : Le condoglianze del Parma Calcio a Valerio #DiCesare per la scomparsa del padre. Crociati questa sera in campo con… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Serviva un miracolo sportivo aldi D’Aversa: vittoria a La Spezia e mancato successo delin casa contro il Foggia. E così è stato. Il pareggio all’89’ dei rossoneri, al Benito Stirpe (2-2) rende decisiva la vittoria dei ducati in trasferta, per merito delle reti di Ceravolo e Cicciretti. Una partita incredibile costellata anche da un rigore fallito da Gilardino (La Spezia), il grande ex, al 28′ del primo tempo. Un risultato, dunque, che proietta i gialloblu in seconda posizione alle spalle dell’Empoli e vale, per l’appunto, il pass per la massima sera: terza promozione consecutiva dopo il fallimento della società carpigiana. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: profilo twitter