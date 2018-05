Usa | ex studente spara in una scuola | poliziotto sventa strage

Cacciati dall'Arma i due carabinieri accUsati di violenza sessuale su due studentesse americane. La rabbia del legale : L'Arma dei carabinieri ha destituito Marco Camuffo e Pietro Costa, accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse americane. Lo scrive il Corriere della Sera. La decisione arriva al ...

"Licenziati" i due carabinieri accUsati di aver violentato due studentesse americane : Sono stati destituiti dall’Arma dei carabinieri i due militari accusati di aver violentato, la notte del 7 settembre scorso, due studentesse statunitensi a Firenze. A scriverlo è il Corriere della Sera. L'episodio avvenne nel palazzo del centro cittadino dove alloggiavano le due ragazze, riaccompagnate a bordo dell'auto di servizio del 112 dopo una serata trascorsa in discoteca. Nel marzo scorso la procura di Firenze ha ...

L'Arma "licenzia" i carabinieri di Firenze accUsati di violenza sessuale ai danni di due studentesse americane : L'Arma dei carabinieri ha destituito Marco Camuffo e Pietro Costa, accusati di violenza sessuale nei confronto di due studentesse americane. Lo scrive il Corriere della Sera. La decisione arriva al termine dell'indagine disciplinare che era stata avviata dopo la denuncia delle due giovani, che accusano i due carabinieri di averle violentate nella notte fra il 5 e il 6 settembre a Firenze. I due sono in attesa della decisione sul loro rinvio a ...

Zambia : studentesse accUsate di essere poco vestite - distraggono i maschi Video : “È giunto alla nostra attenzione che alcune studentesse utilizzano lo spazio della biblioteca presentandosi mezze nude, creando una situazione che disturba gli studenti maschi. Per tale ragione consigliamo loro di vestirsi più modestamente quando usufruiscono dei servizi universitari. Il pudore è la scelta giusta!”. Sono bastate queste poche semplici parole - stampate su un poster ed affisse all’interno della biblioteca dell’Universita' dello ...

