Petrolio | sale a 71 | 74 dollari

Spread in rialzo - 150 punti - - la Borsa scende a -2%. Sale il Petrolio e per la benzina prevista raffica di aumenti : Tornano a pesare le incertezze sulla formazione del nuovo governo, dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra Lega e M5S , in cui tra le altre cose si ipotizza la richiesta di cancellazione di ...

Borsa : Europa sale con prezzo Petrolio : ANSA, - MILANO, 10 MAG - Le Borse europee proseguono in rialzo spinte dall'aumento del prezzo del petrolio ed in vista del bollettino della Bce. Si guarda anche alla decisione degli Usa di uscire dall'...

Il Petrolio sale dopo l'uscita di Trump dall'accordo sull'Iran. Italia verso il voto - spread stabile a 130 punti : In Italia proseguono le audizioni sul Documento di economia e finanza, mentre l'Istat pubblica i dati sul commercio al dettaglio. L' oro è in calo sui mercati asiatici a 1.308,49 dollari, cedendo lo ...

Petrolio : sale sopra soglia 69 dollari : ANSA, - ROMA, 24 APR - Il permanere delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente spinge il prezzo del Petrolio Wti del Texas sopra la soglia dei 69 dollari al barile , +0,7%, che già beneficiava delle ...

Petrolio : prezzo sale vicino a 69 dollari : ANSA, - ROMA, 19 APR - Continua la crescita del prezzo del Petrolio sui mercati, spinto dal calo delle scorte negli Usa e dall'attesa per il vertice dell'Opec che si terrà il 20 aprile in Arabia ...

Il Petrolio sale ancora a 66 - 5 dollari al barile : Tensioni nei cieli mediorientali con un missile yemenita intercettato dalle forze dell'Arabia saudita spingono le quotazioni del petrolio già schizzate in alto venerdì dopo la nomina di John Bolton a ...

Petrolio : sale ancora a 66 - 5 dollari : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Tensioni nei cieli mediorientali con un missile yemenita intercettato dalle forze dell'Arabia saudita spingono le quotazioni del Petrolio già schizzate in alto venerdì dopo la ...

Petrolio : in rally dopo dato scorte - a Ny sale a 65 dollari : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Prezzi del greggio in rally dopo il dato sulle scorte di Petrolio negli Stati Uniti, che mostrano un calo settimanale superiore alle attese e pari a circa 2,6 milioni di barili. A New York, i futures sui Wti balzano a 65 dollari al barile. Il prezzo del Brent sale a 69,1 dollari al barile. L'articolo Petrolio: in rally dopo dato scorte, a Ny sale a 65 dollari sembra essere il primo su Meteo Web.