Pau Gasol | «È tempo che Becky | una donna | alleni gli uomini nel basket Nba»

(Di giovedì 17 maggio 2018) Pauha 37 anni, gioca ada sempre, ha vinto medaglie olimpiche e mondiali con la Spagna, milita nell’Nba, a San Antonio, ed è pronto a essere allenato da una. Lo è da sempre, da quando la gente sbagliava dicendo che suo padre era medico e sua madre infermiera. In realtà era il contrario, ma andava contro la norma. Paulo ha raccontato in una lettera aperta che è a sostegno di unaHammon. «In 72 anni non c’è mai stata unaallenatrice capo in Nba», scriveal Players’ Tribune. «Non pensate che io scriva questo per dire che sarebbe un coach qualificato. Ho lavorato con lei a San Antonio, questo è ovvio. È stata un’ottima giocatrice ed è stata la migliore assistente per il migliore allenatore in circolazione. Cosa serve di più? La cosa che non torna per me è come mai nessun team dell’Nba sia interessato a lei come allenatore capo». «...