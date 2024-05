Fratoianni Avs | Dobbiamo rimettere al centro la dignità del lavoro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2024 "Dieci mosse per alzare gli stupendi, perché il vero record di questo Paese restano i bassi salari, la precarietà, unsempre più umiliato. Oggi proponiamo il salario minimo legale, la riduzione dell'orario dia parità di salario, la detassazione degli aumenti salariali, la parità di trattamento negli appalti, il reddito europeo. Tutti strumenti in grado dialile la sua. Anche per questo abbiamo firmato, insieme ad Angelo Bonelli, il referendum della Cgil" lo ha detto il deputato Nicoladi Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev