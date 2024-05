Palermo - marito e moglie morti in casa Possibile caso di omicidio-suicidio

(Di sabato 4 maggio 2024) . Ancora in corso tutte le indagini Un tragico evento si è verificato questa mattina a, dove una coppia è stata trovata senza vita all’interno del loro appartamento in via Notarbartolo. Le prime ipotesi investigative ipotizzano un. Le vittime sono un uomo di 66 anni, Pietro Delia, e suadi 62 anni, Laura Lupo. Entrambi erano conosciuti nella zona: lui era un ex commercialista, mentre lei era un agente della polizia municipale. A lanciare l’allarme è stata la figlia della coppia, che non riusciva a contattare i genitori. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno trovato i due corpi riversi a terra. Dalle prime ricostruzioni, pare che la donna abbia sparato alcon la sua pistola d’ordinanza, per poi rivolgerla contro di sé. L’arma è stata infatti ritrovata ...

Un terrificante caso di omicidio-suicidio a Palermo , ma stavolta non è un femminicidio. Un uomo e una donna, due coniugi sessantenni, sono stati trovati senza vita nella loro casa in via Notarbartolo. I corpi riversi a terra, a tenere in pugno la pistola era la donna, che ha ucciso il marito e poi ... Continua a leggere>>

omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di Palermo . marito e moglie sono stati trovati morti questa mattina nella loro abitazione in via Notarbartolo, nel centro del capoluogo siciliano. Sarebbe stata lei, trovata con la pistola ancora in pugno, a uccidere il marito e poi suicidarsi. A ... Continua a leggere>>

Vigilessa uccide il marito e si suicida (trovata con pistola in mano) - Secondo una prima ipotesi investigativa sembra che a sparare per prima sia stata la donna che poi si sarebbe tolta la vita ... Continua a leggere>>

palermo, omicidio-suicidio in via Notarbartolo: vigilessa uccide il marito e poi si toglie la vita - A palermo sono stati trovati in una casa di via Notarbartolo i cadaveri di Pietro Delia e Laura Lupo. La donna avrebbe sparato al marito per poi uccidersi: le Forze dell'Ordine pensano ad un caso di o ... Continua a leggere>>

Il compagno, Pietro Delia, era un ex commercialista: aveva 66 anni. Trovati entrambi senza vita in casa dalla figlia dopo la cena in famiglia - Un oscuro velo di dolore ha avvolto palermo con la tragica notizia della morte di Laura Lupo, una stimata agente municipale, e del marito Pietro Delia. Continua a leggere>>