David di Donatello 2024 - chi ha vinto | dal miglior film all' attore e attrice protagonist - tutti i premi

La liturgia, del genere grottesco lugubre, per i David di Donatello ha confermato la perennità egemonica della sinistra. Officiata dal presidente di sinistra che ha fatto un discorso apparentemente istituzionale, in realtà molto chiaro per chi ha voglia di intendere: il cinema è faccenda di ...

Firenze, 4 maggio 2024 – "Io Capitano" per la regia di Matteo Garrone ha vinto il premio Massimo dei David di Donatello , quello come miglior film . La pellicola vede, come co-sceneggiatore, anche Massimo Ceccherini insieme a Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri Ma il premio come ...

Paola Cortellesi e il dolore nascosto: è stata vittima di una situazione terribile - Paola Cortellesi veniva presa in giro per la sua timidezza a scuola Paola Cortellesi è stata la grande protagonista della serata evento dei david ...

Diodato dedica il david a Taranto che soffre ma mostra bellezza - "Grazie per questo amore corrisposto, è davvero un onore e vi ringrazio tantissimo, ringrazio Michele Riondino per avermi coinvolto in questa sua opera prima così importante per ciò che racconta, per ...

Massimo Ceccherini, ai david di donatello "Io Capitano" miglior film - L'attore toscano è co-autore della pellicola. Ma il premio di miglior sceneggiatura va a "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi