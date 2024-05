La proteina Klotho ci farà vivere davvero per sempre? Ecco cosa dicono gli studi scientifici

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 4 maggio 2024) Nella corsa dell’uomo a una vita più lunga e in salute entra in gioco un nuovo fattore. Si chiama(come una delle figlie di Zeus) e secondo variamericani, pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature sarebbe essenziale per migliorare la nostra aspettativa di vita e l’attività cognitiva in generale. Che sia il nuovo elisir di lunga vita? Senza imitare il miliardario americano Bryan Johnson che da tempo fa di tutto per mantenere alto nel sangue il livello di, è vero che quando questo tipo di proteine abbonda, la nostra età biologica ringiovanisce. Proviamo a capirne di più. Chesono le proteineDue sorridenti persone anziane (fonte: Unsplash)Scoperta nel 1997 dal medico giapponese Makoto Kuro-o, pioniere deglisulla ...