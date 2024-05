Roberto Alessi racconta il gossip nel suo nuovo libro - Tentazioni & Castighi

Arianna alessi, lady Diesel: “Sono stata vittima del patriarcato. Con Renzo Rosso e mia figlia dormiamo tutti nel lettone” - «Sono bambina, torno a casa da scuola e corro subito da mio padre roberto, nell’azienda di famiglia. Lui viaggiava molto, io non vedevo l’ora che tornasse. Gli saltavo in braccio, appena potevo andavo ... Continua a leggere>>

Oggi a Uomini e Donne Tina Cipollari ha paragonato un cavaliere a direttore di Novella 2000, roberto alessi: l'esilarante momento - L'opinionista ha paragonato il cavaliere al nostro direttore, roberto alessi. Uomini e Donne: Tina paragona un cavaliere a roberto alessi Questo pomeriggio a Uomini e Donne si è verificato un momento

Marialaura De Vitis racconta come è nata la storia d'amore con Jimmy Ghione e come vive i 35 anni di differenza d'età - A tal proposito, l'influencer – in una recente intervista rilasciata alla rivista diretta da roberto alessi – ha dichiarato: Io sono a mio agio, e Jimmy vede in me una ragazza giovane ma allo stesso