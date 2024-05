Lesioni aggravate e atti persecutori - divieto di avvicinamento per una coppia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA seguito di una miratavità d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata odierna, personale della Stazione Carabinieri di Grottaminarda, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura deldialla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa con prescrizione di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri e di non comunicare con la p.o., con l’applicazione delle modalità di controllo con mezzi elettronici (cd. Braccialetto elettronico) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di unadi coniugi gravemente indiziati entrambi del delitto di...