All’Eurovision Song Contest sarà vietato portare le bandiera palestinese | scoppia la polemica

(Di sabato 4 maggio 2024) Le bandiere della Palestina non potranno essere portate all’interno dell’Arena di Malmö dove si esibiranno i cantanti in gara della rassegna canora, saranno permesse solo quelle della nazioni partecipanti Il delicato momento che stiamo attraversando nel mondo ha imposto una scelta drastica che comunque non ha mancato di alimentare le prime polemiche. Chiunque tenti dicon sé unao un cartello con un messaggio politico all’interno dell’arena della Capitale svedese verrà fermato all’ingresso dalle guardie. Le istruzioni, infatti, prevedono che possono essere introdotte all’interno del teatro solo le bandiere delle 37 nazioni partecipanti, inclusa dunque anche quella di Israele. Prime polemiche– Cityrumors.it L‘Eurovision ...

L’Ente televisivo israeliano Kan, nel tentativo di garantire la partecipazione alla prossima edizione dell’Eurovision a Malmö, in Svezia, ha deciso di apportare modifiche a due canzoni sottoposte in precedenza all’Ebu (European Broadcasting Union): “Abbiamo deciso di accogliere il consiglio giunto ... Continua a leggere>>

Al via le prove ufficiali sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024. L’italiana Angelina Mango e Marco De Vincenzo di nuovo insieme con il total look di rami intrecciati firmato Etro Lo avevamo anticipato poche settimane fa durante un’intervista lo stilista Marco De Vincenzo e adesso è ... Continua a leggere>>

... a Tel Aviv, per lo ' Switch Song ' in cui eseguì 'Dancing Lasha ... in Catalogna, ha ridato alla Spagna il podio all'Eurovision nel ... Continua a leggere>>

Cosa canta Hera Bjork all'Eurovision Song Contest 2024. . Dopo aver vinto l'edizione annuale del Songvakeppnin , porta la sua Scared of Heights all' Eurovision Song Contest 2024 , sfidando Angelina ... Continua a leggere>>