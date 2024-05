Incidente sul lavoro | 46enne morto in uno zuccherificio Anche il padre fu vittima del lavoro

Un operaio di 46 anni, Vincenzo Valente, ha perso la vita nella notte in un incidente sul lavoro in uno zuccherificio di Brindisi. Il lavoratore, dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione al nastro dell'impianto, era di Latiano, nel Brindisino. L'incidente, nel ... Continua a leggere>>