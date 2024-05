Re Carlo e Harry - prove di pace Ma con William incontro difficile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Londra, 4 maggio 2024 - Dopo diversi mesi difficili, arrivano buone notizie per la famiglia reale britannica: a quanto pare, il tanto sperato riavvicinamento tra reIII e il principesi sta finalmente concretizzando. A parlarne sono i media inglesi, che riferiscono di untra il sovrano e il suo secondogenito che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Il giorno X sarebbe mercoledì, giornata nella qualesarà a Londra per presenziare a una cerimonia per il decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi sportivi dedicati ai veterani di guerra da lui fondati. (L’articolo prosegue sotto la foto)III, re d’Inghilterra, 74 anni e, duca di Sussex, 39, quinto in linea di successione al trono L'evento si terrà in un luogo non indifferente per ...