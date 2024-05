Coppa del Mondo di Fioretto - l’Italdonne sbanca a Hong Kong | arriva uno splendido oro a squadre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 – L’Italia non finisce mai: fiorettiste azzurre d’oro, fiorettisti d’argento. Per la seconda volta in due giorni suona l’Inno di Mameli nella tappa dideldiad. Il quartetto femminile del CT Stefano Cerioni, composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi ha dominato la gara salendo sul primo gradino del podio grazie al successo in finale sulla Francia e confermandosi sempre più in vetta al ranking mondiale. Posto d’onore per la formazione italiana maschile con Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, che nel primo appuntamento senza Daniele Garozzo hanno saputo farsi valere sfiorando il colpaccio e cedendo solo nell’ultimo atto ai padroni di casa di ...