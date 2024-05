Letizia Moratti verso l’ingresso nel governo | nuovo ministro dell’Università dopo le Europee? Tutto dipende dal sorpasso di Forza Italia sulla Lega

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - L'atteso decreto legge sull' agricoltura -con, tra le altre cose, aiuti alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina ma anche dal granchio blu, con tanto di commissario ad hoc, e misure per fermare la peste suina- è il piatto forte del Cdm che si terrà lunedì ... Continua a leggere>>

M5s, Pd e Avs hanno depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per istituire il salario minimo legale in Italia. Mario Turco, senatore e vicepresidente Cinque Stelle, commenta con Fanpage: "C'è un bisogno impellente: stabilire una volta per tutte il confine tra lavoro e ... Continua a leggere>>