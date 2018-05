Muore a 90 anni e lascia al cane che gli salvò la vita un milione di euro in eredità

Sara - 14 anni - Muore cadendo dal tetto di un capannone per recuperare un pallone : Sara Indorante è salita sul tetto in plexiglas di un capannone : la copertura si è però sfondata sotto il suo peso facendole fare un volo di 10 metri.Continua a leggere

Ilva - operaio di 28 anni Muore travolto da una fune : Cosimo Fuggiano, 28 anni , lavorava per la ditta in appalto Ferplast: è stato colpito da una pesante fune che si è sganciata da una gru.Continua a leggere

Sbanda ed esce fuori strada - Francesco Muore a 31 anni nell’auto capovolta : L'automobilista ha Sbandato per cause da accertare, impattando violentemente contro ponticello in cemento. L'auto quindi si è cappottata finendo in un piccolo fossato sottostante senza lasciargli scampo.Continua a leggere