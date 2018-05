Ilva | incidente durante attività manutenzione | morto dipendente ditta Ferplast

sportfair

(Di giovedì 17 maggio 2018) Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Questa mattina,ledinella sala argani della gru DM6 al IV sporgente, si è verificato unche ha coinvolto Angelo Fuggiano, 28 anni,dellaappaltatrice, il quale è deceduto a seguito di un impatto con una fune. Lo rende noto l’in un comunicato, precisando che l’area è attualmente non operativa e occupata solamente dallaesterna che ha in corso ladell’area stessa. La gru DM6 era ferma da due giorni perdi. Sul posto sono interventi immediatamente i Vigili del Fuoco, il personale sanitario interno e i medici del 118 per cercare di rianimare ilsubito accasciatosi dopo l’accaduto. Sono in corso da parte dell’azienda tutte le indagini per poter risalire alle cause dell’evento. L’azienda esprime ...