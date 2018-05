Ciclismo – Lorenzo Rota si ritira dal Giro di Norvegia | ecco cosa è successo al giovane

sportfair

: #TourofNorway – FRATTURA DELLA CLAVICOLA PER LORENZO ROTA - CiclismoSG : #TourofNorway – FRATTURA DELLA CLAVICOLA PER LORENZO ROTA - Lorenzo_Farina : RT @giuvannuzzo: 'Marino, illuminàci...namici...aiutaci tu!' Aiuta i @_the_jackal a tifare il ciclismo ed #entranelgiro #Giro101 #girodital… - antico_lorenzo : Da piccolo un grande campione mi fece innamorare del ciclismo, quel campione si chiamava Marco Pantani! Un saluto da Londra. #raigiro -

(Di giovedì 17 maggio 2018)ciclista della Bardiani CSF, si èto daldial ciclista italianodimolto sfortunato per. Il corridore della Bardiani CSF ieri è rimasto coinvolto in una brutta caduta a poche centinaia di metri dal traguardo della prima tappa a Horten, con il gruppo lanciato a tutta velocità per lo sprint finale. Gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto in ospedale hanno purtroppo evidenziato una frattura composta della clavicola destra., che avrebbe affrontato il Belgium Tour appena dopo le cinque tappe norvegesi, rientrerà al più presto in Italia per ulteriori accertamenti che definiranno tempi e modalità di recupero. L'articolosidaldialazzurro SPORTFAIR.