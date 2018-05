Buffon LIVE | ' Sabato sarà l' ultima alla Juve | chiudo all' altezza del mio nome Fino a 15

Buffon : «Sabato l’ultima con la Juve. La settimana prossima deciderò se continuare» La conferenza stampa : live : Il portiere della Juve e della Nazionale: «La prossima settimana deciderò il mio futuro». Agnelli: «Il prossimo anno a difendere la porta ci sarà Szczesny, Chiellini capitano»

Buffon - la conferenza stampa LIVE : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte interessanti per il futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

L’annuncio di Gigi Buffon : “addio al calcio” - conferenza stampa LIVE : Gigi Buffon ha indetto per questa mattina una conferenza stampa per parlare ai tifosi: l’addio che era nell’aria, diverrà ufficiale Gigi Buffon ha indetto per questa mattina una conferenza stampa per parlare a tifosi ed appassionati di calcio. L’addio al calcio è nell’aria ormai da diversi mesi, ma oggi diventerà ufficiale. Il portiere più forte al mondo ha deciso di dire basta al termine di una carriera ricca di ...

Buffon - la conferenza stampa LIVE : la decisione del portiere della Juventus : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivo il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalista presenti per l’annuncio di Buffon. A breve la conferenza stampa in diretta su ...

Calciomercato Juventus - il Liverpool su Buffon : Ad interessarsi all'esperto portiere - secondo quanto riportato da 'Premium Sport' - potrebbe essere il Liverpool .

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Milan : quote e ultime novità live. Buffon - la prima e l'ultima (Coppa Italia) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri ha ancora qualche ballottaggio aperto, Gattuso ritrova Lucas Biglia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:40:00 GMT)

Juventus-Bologna 0-1 LIVE - Verdi di classe supera Buffon : Juventus-Bologna LIVE – Dopo la gara tra Milan e Verona continua il programma della 36^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Bologna, l’intenzione della squadra di Massimiliano Allegri è quella di avvicinarsi allo scudetto mentre gli uomini di Donadoni sperano di concludere al meglio il campionato. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Juventus: Buffon; Cuadrado, Barzagli, Rugani, Asamoah; ...

Diretta/ Juventus Napoli - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : Buffon salva su Callejon : Diretta Juventus Napoli, info streaming video e tv: sono 4 i punti di vantaggio dei bianconeri sui partenopei, la sfida può valere lo scudetto.

Busacca difende Oliver : 'Buffon? L'arbitro è come il portiere - devi decidere in meno di un secondo' : Massimo Busacca , capo del dipartimento arbitri Fifa, dice la sua a Premium Sport su Gianluigi Buffon: 'Le critiche di Buffon che ha detto che L'arbitro non ha capito il momento della partita? Io nella mia carriera ho sempre dovuto prendere delle decisioni in una frazione di ...

Buffon a Le Iene : 'Sono uno sportivo passionale - rifarei tutto'. E su Oliver... : Non si può chiedere ad uno come me, che vivo lo sport nella sua pIenezza, di essere equilibrato, perché tutto quello che ho detto non esiterei a ridirlo, forse con un linguaggio più civile , ma il ...

DIRETTA/ Juventus-Sampdoria (risultato live 1-0) streaming video e tv : Ramirez grazia Buffon! (Serie A) : DIRETTA Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:05:00 GMT)

Minacce di morte alla moglie di Oliver - l'arbitro che ha espulso Buffon durante Real-Juve : Minacce di morte verso il marito e insulti sessisti hanno inondato gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell'arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions League Real Madrid-Juventus, mercoledì scorso. Lo riporta la Bbc che pubblica alcune frasi offensive rivolte alla signora, anche lei arbitro del campionato di calcio femminile, tradotte dall'italiano all'inglese. "Devi crepare tu e quel pezzo di merda di tuo marito", ...

Buffon : 'Dovevo difendere la Juve. Non mi pento - ridirei tutto! L'arbitro Oliver era in una situazione più grande di lui' : EQUILIBRATO? NO GRAZIE - 'Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, seppur esternando in maniera ...