Internazionali di tennis | impresa Fognini a Roma

Tennis - Internazionali : Nadal - un rullo a Roma. Nole sorride - furia Pliskova : Internazionali d'Italia: Sharapova-Nadal, spettacolo in allenamento. E alla fine... Piatto ricco oggi al Foro Italico, con l'esordio di Rafa Nadal, il secondo match di Nole Djokovic, Del Potro che fa ...

Serena Williams - niente Internazionali : la tennista va a mangiare a Prati nel suo locale preferito : ...forfait agli Internazionali la tennista statunitense qualche giorno fa è sbarcata nella Capitale e ha subito fatto tappa nel suo ristorante preferito a Prati famoso fra i vip e i personaggi del mondo ...

Internazionali tennis Roma 2018 : Fabio Fognini sconfigge Dominic Thiem e passa agli ottavi : Pronostici ribaltati al Foro Italico, nel match il n.8 del mondo e il n.1 azzurro. Dopo i successi sul cemento di Cincinnati nel 2017 e sulla terra rossa di Monaco nel 2015, a Roma Dominic Thiem si arrende a Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali.

Tennis - Internazionali : Roma aspetta Nadal. E c'è anche Nole-Basilashvili : Lo spagnolo cerca l'ottavo titolo a Roma per tornare numero 1 al mondo, posizione persa dopo la sconfitta con Thiem della scorsa settimana a Madrid. Quel k.o. aveva messo fine al record di sempre ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo lunedì 14 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Quarto giorno di gare domani per gli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di oggi, che ha causato pesanti ritardi al programma, domani si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 Matteo Berrettini se la vedrà col tedesco Alexander Zverev, ...

Tennis - Internazionali : fuori Seppi - Baldi - Cecchinato - Sonego ed Errani : E anche questa con una buona dose di rimpianti: Filippo Baldi si arrende al terzo set al georgiano Basilashvili, numero 74 del mondo, dopo due ore esatte di gioco. Il Tennista pavese, dopo aver perso ...

Internazionali BNL d’Italia - presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città” : Internazionali BNL d’Italia, presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città”. Lo Sport in periferia: dal 14 al 20 maggio tre campi per il Minitennis a disposizione dei cittadini. oggi martedì 15 maggio si è svolta, presso la Sala Consiliare del III Municipio in Piazza Sempione 15, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Tennis in Città” 2018. Presenti al tavolo dei relatori l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e ...

Tennis - Internazionali : ecco Shapovalov e la Sharapova : ... talento canadese nel miglior momento della sua carriera: esattamente un mese fa ha compiuto 19 anni, oggi è numero 29 del mondo, il suo best ranking, e a Madrid la scorsa settimana ha raggiunto la ...

