FRANCESCO MONTE | NON HO MAI AMATO PAOLA DI BENEDETTO Cecilia Rodriguez un

FRANCESCO MONTE : ‘Non ho mai amato Paola Di Benedetto’ : Una copertina per uno non fa male a nessuno. Se prima è toccato a Paola Di Benedetto dare la notizia della fine della love story con Francesco Monte su Chi, ora è il turno dell’ex tronista dire la sua sulla questione sempre sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel numero in edicola mercoledì 16 maggio Monte rivela: Io e Paola abbiamo vissuto un’esperienza bellissima come naufraghi […] lei è stata ...

FRANCESCO MONTE pronto a ritornare con Cecilia Rodriguez? La risposta che spiazza : Francesco Monte non ha dimenticato Cecilia Rodriguez: le ultime dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne Da quando Francesco Monte è stato lasciato al Grande Fratello Vip da Cecilia Rodriguez di lui si è tantissimo parlato nei giornali e siti di gossip. Da allora, infatti, la vita amorosa dell’ex di Uomini e Donne è diventata […] L'articolo Francesco Monte pronto a ritornare con Cecilia Rodriguez? La risposta che ...

FRANCESCO MONTE : "Non ho mai amato Paola Di Benedetto"/ Foto - la ragazza intanto indossa l'abito da sposa! : Francesco Monte racconta la verità sulla fine della storia d'amore con Paola Di Benedetto: "Non l'ho mai amata". L'ex tronista è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:35:00 GMT)

FRANCESCO MONTE : "NON HO MAI AMATO PAOLA DI BENEDETTO"/ Foto - l'ex naufraga volta pagina : "ogni tanto..." : FRANCESCO MONTE racconta la verità sulla fine della storia d'amore con PAOLA Di Benedetto: "Non l'ho mai amata". l'ex tronista è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 20:45:00 GMT)

“Mi sentivo così. ” FRANCESCO MONTE e Paola Di Benedetto - la verità sulla storia più controversa di questi ultimi mesi. Parole che faranno discutere : Sembrava scritto. Da quando erano arrivati in Honduras non si erano tolti gli occhi di dosso. Giovani, bellissimi, famosi. Lei con un passato da Madre Natura nel programma “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis, lui ex tronista con il cuore a pezzi, tradito davanti a tutta la nazione da Cecilia Rodriguez che, nella casa del Grande Fratello Vip, aveva conosciuto Ignazio Moser con il quale da qualche mese fa coppia fissa. Sembravano perfetti insieme e ...

FRANCESCO MONTE : "Non ho mai amato Paola Di Benedetto"/ Colpa di Cecilia Rodriguez? "È stato un lutto" : Francesco Monte racconta la verità sulla fine della storia d'amore con Paola Di Benedetto: "Non l'ho mai amata". L'ex tronista è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:03:00 GMT)

FRANCESCO MONTE : “Non ho mai amato Paola Di Benedetto” : Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto dopo l’interruzione della loro relazione In una esclusiva intervista per Chi, in edicola da domani 16 Maggio, Francesco Monte parla della sua ex fidanzata Paola Di Benedetto. Si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi e hanno continuato a frequentarsi anche al ritorno dal reality, ma alla fine qualcosa non […] L'articolo Francesco Monte: “Non ho mai amato Paola Di Benedetto” ...

FRANCESCO MONTE ho chiuso con Paola perchè non l’amavo : Francesco Monte al settimanale “Chi ” ha fatto sapere: “Sull’Isola ho vissuto una bellissima esperienza con Paola, lei è stata importante”. Sembrava una storia d’amore destinata a durare, ma all’improvviso Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati. La relazione è nata nel reality in Honduras, ma tornando a casa, ha fatto chiarezza nei suoi sentimenti: “Poi, quando siamo tornati in Italia, ho capito che il mio cuore ...

FRANCESCO MONTE : ‘Non ho mai amato Paola Di Benedetto’ : Una copertina per uno non fa male a nessuno. Se prima è toccato a Paola Di Benedetto dare la notizia della fine della love story con Francesco Monte su Chi, ora è il turno dell’ex tronista dire la sua sulla questione sempre sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Come anticipa Gabriele Parpiglia su Instagram, nel numero in edicola mercoledì 16 maggio Monte rivela: “Sull’Isola ho vissuto una bellissima ...

FRANCESCO MONTE : "Non ho mai amato Paola - sono sincero" : Anche la storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte iniziata all' Isola dei Famosi è naufragata e, dopo le dichiarazioni della modella , arrivano anche quelle dell'ex tronista di Uomini e ...

La rivelazione shock di FRANCESCO MONTE : "Non ho mai amato Paola Di Benedetto. Dopo Cecilia stavo cercando una via di fuga" : Intervistato dal settimanale Chi, l'ex tronista racconta la sua verità sulla fine della relazione con la modella.

FRANCESCO MONTE : “Non ho mai amato Paola Di Benedetto” : “Non ho mai amato Paola Di Benedetto”: Francesco Monte commenta così la fine della relazione con l’ex Madre Natura. I due si erano conosciuti sull’Isola dei Famosi e, nonostante il canna-gate e tante polemiche, la loro storia era continuata anche lontano dalle telecamere, in Italia. Qualche settimana fa però Paola Di Benedetto aveva svelato amareggiata di aver essere stata lasciata da Francesco Monte. ...

FRANCESCO MONTE confessa : “Non ho mai amato Paola Di Benedetto” : Paola Di Benedetto: Francesco Monte rivela perchè è finita con lei Lo scorso gennaio Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono partiti per la volta dell’Honduras per partecipare alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E durante i giorni passati insieme a Playa Dos hanno avuto modo di conoscersi meglio e innamorarsi. Tuttavia poi la loro conoscenza è stata bruscamente interrotta perchè l’ex tronista di Uomini e Donne è ...

L’addio a Paola e la rottura con la Rodriguez - FRANCESCO MONTE racconta : “quando Cecilia mi ha lasciato è stato un lutto” : Francesco Monte torna a parlare di Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi confessa i suoi sentimenti a riguardo Instagram @paodb Francesco Monte dopo la sua auto-eliminazione da L’Isola dei Famosi, a causa del caso canna-gate, è stato lontano dai teleschermi tranne qualche sporadico episodio. Il post reality dell’ex tronista di Uomini e Donne, al contrario degli altri concorrenti, non ...