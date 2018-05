Egitto | presidente Al Sisi auspica scoperta altri giacimenti di gas per dare impulso ad

Champions - il presidente Al Sisi : 'Salah orgoglio d'Egitto' : Un orgoglioso apprezzamento politico-nazionalistico nei confronti di uno dei più illustri figli dell'Egitto. Anche il presidente Abdel Fattah Al Sisi ha reso omaggio a Mohamed Salah, come viene ...

Egitto - al Sisi rieletto presidente dopo un voto senza batticuore : 97 per cento delle preferenze : L’annuncio della commissione elettorale arriva senza grande clamore: il prossimo presidente egiziano sarà Abdel Fatah al Sisi, candidato ultra-favorito nonché pressoché unico alla poltrona, su cui siede dal 2014, contesagli solo dall’imprenditore e suo ex supporter Mousa Mostafa Mousa. ...

Egitto : Sisi - presidente di tutti - anche di chi non ha votato

Egitto - Al Sisi rieletto presidente col 97% dei voti. Mattarella : “Confido in verità su Regeni” : Al Sisi è stato rieletto presidente egiziano con il 97% dei voti. Il capo dello Stato Sergio Mattarella si è congratulato con lui, confidando nella possibilità di trovare la verità sulla vicenda dell'uccisione di Giulio Regeni.Continua a leggere

