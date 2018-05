Servizio di sosta Ragusa | denuncia della Uiltucs

Furti su auto in sosta in aree di Servizio - la Polizia di Stato smantella organizzazione criminale : Chieti - Nell’ambito di una complessa attività investigativa, volta al contrasto del fenomeno dei Furti sui veicoli in sosta presso le aree di servizio autostradali presenti sulla A/25, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, Dott. Isabella Maria ALLIERI, su richiesta del P.M., Dott. Giuseppe FALASCA, ha tratto ...