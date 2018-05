“Ma sei ridicolo!” Andrea Damante | che gaffe! L’ex fidanzato di Giulia De Lellis

Bobby Solo contro Veronica Satti/ “Mai cercato in 15 anni” - Malgioglio : “Ma che padre sei?” (Domenica Live) : Bobby Solo contro Veronica Satti e Cristiano Malgioglio: il cantante torna a parlare dopo la passata puntata del Grande Fratello usando parole di fuoco: il caso a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:20:00 GMT)

“Ma come ti sei conciata?!”. Alessia Marcuzzi provoca. Per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi - la conduttrice si è presentata con un abito ‘anomalo’. La rete (che non perdona) lo ha fatto subito notare : “Svicolona ma dove vai?” : I naufraghi hanno ormai lasciato l’Honduras e sono tornati in Italia. come da tradizione, la finale vedrà infatti il gruppo cimentarsi nelle ultime prove in una location nostrana: non più l’Idroscalo, come gli anni precedenti, bensì il Mind, il Milano Innovaction District, l’ex area Expo di Rho (Milano). Si chiude così una delle edizioni più discusse e criticate di sempre, iniziata nel segno dello scandalo ...

“Ma sei cieca?”. Gf “nip” - tutti contro Barbara. Inizia male l’avventura di Carmelita nella casa più spiata d’Italia. L’epic fail è memorabile : Quindici anni dopo la prima volta Barbara D’Urso è pronta a tornare alla guida del Grande Fratello. Battuta, anzi stracciata, la concorrenza di Belen Rodriguez, Carmelita è pronta a dividersi su tre fronti per la gioia dei fan che se la godranno da colazione a cena. Lei, da parte sua, non nasconde un certo timore per un’avventura che potrebbe dire molto sulla sua carriera. Barbara infatti si troverà tra le mani una vera e propria patata ...

Malala Yousafzai - il premio Nobel per la Pace torna nella sua città in Pakistan dopo sei anni : “Mai stata così felice” : La giovane premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai è tornata in Pakistan, a Mingora, la sua città natale nella Valle dello Swat. La ragazza, oggi ventenne, nel 2012 dopo una giornata a scuola scampò ad un attacco dei talebani che le spararono alla testa per la sua attività a favore dell’emancipazione delle bambine e ora, con i familiari, ha voluto tornare a visitare proprio quella scuola. La visita, rimasta in dubbio fino all’ultimo momento, ...

“Ma tu sei ebrea?”. Umiliata davanti a tutti - a 7 anni - in classe : prima quella domanda - apparentemente banale. Poi ecco cosa è successo a questa ragazzina - terrorizzata. Un caso che è la spia di un problema molto diffuso (purtroppo) : Una domanda fatta in classe da un bambino alla sua compagna di scuola, in seconda elementare. “Ma tu sei ebrea?”. Lei, 7 anni, ha risposto di sì, spiegando anche nel dettaglio che suo papà è di fede ebraica anche se non praticante. Una risposta che ha però scatenato una vera e propria persecuzione nei suoi confronti, con insulti ad alta voce, prese in giro e poi spintoni e minacce. Una scena grottesca della quale si sono resi ...

SELVAGGIA LUCARELLI - CANNA-GATE A BALLANDO CON LE STELLE/ L'ultima battuta : “Mariotto - che ti sei fumato?” : SELVAGGIA LUCARELLI, CANNA-GATE a BALLANDO con le STELLE: “Akash Kumar, ti fai le canne come Francesco Monte?”. battuta sul caso dell'Isola dei Famosi 2018: le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 00:00:00 GMT)