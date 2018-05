Il Capitano Maria | replica della seconda puntata su Raiplay

Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada patetica in una trama ai confini della realtà : Il Capitano Maria La tv a volte mette davanti a dei casi, davanti ai quali è difficile dare una spiegazione. Sono i “misteri” dell’auditel, che premiano a piene mani programmi che, invece, analizzati un pezzo alla volta, lasciano profondamente a desiderare. E’ il caso de Il Capitano Maria, la fiction di Rai 1 che sta registrando ascolti molto alti, a fronte di una trama inverosimile ed una protagonista ormai limitata dai ...

Il Capitano Maria - Andrea Bosca è il tenente Labriola : ‘Un eroe romantico dei nostri giorni’ : Quando si dice non prenderla sotto gamba: Andrea Bosca, interprete del tenente Enrico Labriola, s’è preparato al meglio per il suo ruolo all’interno de Il capitano Maria, la nuova fiction di Rai1 (la seconda puntata è andata in onda il 14 maggio) che sta macinando ascolti: “Ho affiancato dei veri carabinieri per capire i metodi di indagine e le dinamiche”, ha raccontato nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e ...

Giorgio Pasotti e Il Capitano Maria : ‘Vanessa Incontrada compagna perfetta’ : Membro del cast de Il capitano Maria, la fiction campione di ascolti di Rai1, Giorgio Pasotti è Dario Ventura nella serie che vede come protagonista Vanessa Incontrada. E della bella collega italo-spagnola l’attore bergamasco non dice che un gran bene: “Vanessa è una compagna di viaggio perfetta perché oltre a essere una grande professionista si prende poco sul serio e questo aiuta nella collaborazione sul set” ha detto nel ...

Ascolti tv - Vanessa Incontrada inarrestabile con "Il Capitano Maria" : Prosegue il successo de "Il Capitano Maria", la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Vanessa Incontrada. Dopo

Ascolti tv - vince Il Capitano Maria con oltre 6.1 milioni di telespettatori : La gara agli Ascolti di lunedì 14 maggio è stata vinta dalla fiction ‘Il Capitano Maria‘ di Rai1 con Vanessa Incontrada, che si è imposta con 6.174.000 telespettatori e il 25.8% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, decisamente staccato, ‘Taken 3 – L’Ora della Verità’ su Canale 5, con 2.174.000 telespettatori e il 10% di share. Terza posizione per ‘Report’ su Rai3 con 1.837.000 ...

Ascolti tv 14 maggio 2018 : Il Capitano Maria al 25 - 8% di share : Ascolti TV lunedì 14 maggio 2018: ieri sera la seconda puntata de Il Capitano Maria vista da oltre 6 milioni di spettatori share al 25,8% e 6 milioni 174 mila telespettatori medi. Questi gli Ascolti TV registrati dalla seconda puntata de Il Capitano Maria, andata in onda su Rai1 lunedì 14 maggio 2018. Ieri il nuovo […] L'articolo Ascolti tv 14 maggio 2018: Il Capitano Maria al 25,8% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10%. In seconda serata L’Intervista 17.7% - Che Fuori Tempo che Fa 14.7% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

Ascolti tv ieri - Il Capitano Maria vs Taken 3 | Auditel 14 maggio 2018 : Cosa dicono i dati degli Ascolti tv di ieri, 14 maggio 2018? Chi ha vinto, nella guerra dell’Auditel, fra Il capitano Maria, fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada e Taken 3 su Canale 5? Siamo giunti a metà maggio e i dati stanno già registrando un significativo calo. Con l’arrivo delle belle giornate, infatti, i telespettatori preferiscono uscire all’aria aperta più che rimanere chiusi in casa sul divano a guardare la ...

IL Capitano MARIA/ Anticipazioni terza puntata 21 maggio 2018 : le scoperte su Annagreca Zara : Il CAPITANO MARIA, fiction Rai 1 Anticipazioni terza puntata 21 maggio 2018: Guerra indaga sul passato di Annagreca, che si troverà ancora una volta in pericolo(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 06:34:00 GMT)

Anticipazioni Il Capitano Maria terza puntata 21 maggio : la scoperta choc Video : Stasera 14 maggio ritorn l'appuntamento su Raiuno [Video] con la fiction Il Capitano Maria con protagonista Vanessa Incontrada. In prime time sara' trasmessa la seconda delle quattro puntate di questa prima stagione che ha debuttato con il piede giusto dal punto di vista degli ascolti, ottenendo risultati d'ascolto a dir poco eccezionali per la rete ammiraglia Rai. Stasera remo la seconda puntata in diretta: teci per scoprire il riassunto e le ...

Il Capitano Maria anticipazioni del 21 maggio - la terza puntata : Il Capitano Maria anticipazioni del 21 maggio – Nella terza puntata, la fiction di Rai 1 metterà ancora di più in crisi Annagreca. Si tratta della ragazza ribelle e geniale in matematica che guida la comunità di hacker con il fratello Vitaliano. Annagreca è in possesso di segreti scottanti e per il personaggio di Vanessa Incontrada è arrivato il momento di scoprire il collegamento fra la ragazza ed il proprio dramma. Le anticipazioni de Il ...

Il Capitano Maria - riassunto seconda puntata : Dopo il successo della prima puntata (ed anche qualche polemica), torna, questa sera alle 21:25 su Raiuno, Il Capitano Maria, la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di un Capitano dei Carabinieri che torna nella sua città natale dopo dieci anni per poter stare più vicino ai propri figli. Il Capitano Maria, i dirigenti scolastici contro la fiction prosegui la letturaIl Capitano Maria, ...