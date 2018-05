Ecco il nuovo Mondiale per Club | prima edizione a inviti con Juve | Inter e Milan

Italia : Ecco chi è il nuovo commissario tecnico scelto dalla FIGC : Adesso è arrivata l'ufficialità: sarà mister Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio Italiana. Come si apprende dal sito ufficiale dell'Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata), l'allenatore marchigiano ha firmato poche ore fa il contratto con la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio). La presentazione ufficiale agli organi di stampa - come si apprende da un comunicato della Federcalcio - avverrà in una ...

Mancini - colpi di testa e di tacco : Ecco il nuovo ct : Roberto Mancini torna in nazionale 24 anni dopo l'ultima partita giocata sotto la gestione di Arrigo Sacchi. Un bambino prodigio, un grande talento del calcio italiano, rimasto sempre un mezzo ...

Superhot JP : Ecco il nuovo titolo nell'universo del particolare Superhot ambientato in Giappone : Superhot, il particolarissimo FPS in cui il tempo scorre solo quando il giocatore si muove (avete letto la nostra recensione?), riceverà "una sorta di sequel" caratterizzato da un'ambientazione GiapponeseCome riportano i colleghi di Eurogamer.net, il gioco è attualmente denominato Superhot JP e lo sviluppo è nelle mani dello studio Giapponese GameTomo.Circa 15 nuovi livelli saranno ambientati in Giappone, quindi i giocatori si muoveranno tra ...

[Il punto] Ecco perché il nuovo governo potrebbe avere la tentazione di lasciar aumentare l'Iva : La notizia è ormai nota da tempo. Sulla testa degli italiani pende la spada di Damocle dell'aumento dell'Iva, inserito come clausola di salvaguardia dei conti pubblici nella finanziaria del 2018. Se ...

Verso il nuovo governo : Ecco il programma punto per punto : NOMADI Via gli abusivi e più sicurezza L'obiettivo, scritto nero su bianco, è quello di chiudere i campiromirregolari. I minorenni, anche quelli parte di un nucleo familiare, sarebbero affidati ai ...

Roma-Juventus 0-0 - bianconeri campioni d’Italia per la settima volta consecutiva I gol più belli|La festa Ecco perché ha vinto (di nuovo) : Con una giornata di anticipo la squadra di Allegri si aggiudica il tricolore. Il pareggio dell’Olimpico a reti bianche dà il via alla festa

Silvio Berlusconi riabilitato - non è ancora finita : Ecco come le toghe possono incastrarlo di nuovo : È stato riabilitato, Silvio Berlusconi , ma non è ancora finita. Il procuratore generale di Milano ha infatti ancora due settimane di tempo dal deposito dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza , ...

WhatsApp - Ecco un nuovo e interessante aggiornamento Video : 6 Per poter essere sempre sulla cresta dell'onda, le applicazioni necessitano sempre di avere aggiornamenti disponibili [Video]a cui far riferimento. WhatsApp, proprio per la sua altissima popolarita', non è esente da questo meccanismo. Infatti, la famosa applicazione di messaggistica istantanea ha il primato per maggior numero di aggiornamenti fra le altre applicazioni: almeno tre o quattro aggiornamenti nell'arco di un ...

Nuovo Governo : sarà Massolo il premier? Ecco chi è : È Giampiero Massolo il nome più caldo per la poltrona di premier del Nuovo Governo Lega-Movimento 5 Stelle, annunciato da entrambi i partiti come “l’esecutivo del cambiamento”. Ma chi è Massolo? Rappresenta davvero il cambiamento per l’Italia? Diplomatico di 63 anni, nato a Varsavia, Giampiero Massolo è stato vicino a diventare uno dei ministri del Governo Monti, dopo aver ricoperto diversi incarichi diplomatici e in vari governi del Paese. ...

Dalla Luna a Marte. Ecco il nuovo programma della Nasa da 21 - 5 miliardi : ... ha commentato il repubblicano John Culberson , presidente della sottocommissione Commercio, giustizia e scienza , Cjs, che ha redatto il bill . Circa 6,1 miliardi sono previsti per i programmi di ...

La Toffa è di nuovo assente a Le Iene e ad Amici : Ecco il motivo Video : Nadia Toffa si è ancora sottoposta a delle visite mediche per controllare di nuovo le sue condizioni di salute. La giornalista ha dovuto assentarsi a Le Iene a causa delle conseguenze [Video] della chemioterapia e per tale motivo fa fatica a a portare a termine i servizi d'inchiesta ai quali si è sempre dedicata. Purtroppo a volte il lavoro deve passare in secondo piano e la Iena deve tenere a bada i suoi ritmi frenetici per fare in modo che le ...

Amici 17 - nuovo meccanismo : Ecco come saranno le nuove eliminazioni : Amici 17: ecco come avverranno le eliminazioni a partire da Sabato Dopo la strage di eliminati della scorsa puntata, Amici cambia metodo. Sia ai concorrenti della Squadra Bianca che ai concorrenti della Squadra Blu viene mostrato un video che spiega come sarà il meccanismo di eliminazione d’ora in poi. “Da questa puntata i metodi di […] L'articolo Amici 17, nuovo meccanismo: ecco come saranno le nuove eliminazioni proviene da ...