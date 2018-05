Serie A | Juve scudetto | Lazio-Inter da brividi

Pagelle/ Roma-Juventus (0-0) : Rugani sempre concentrato - i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : Pagelle Roma Juventus (0-0): i voti della partita, i giudizi ai calciatori scesi in campo all'Olimpico nella partita valida per la 37^ giornata di Serie A. Fazio e Barzagli i migliori(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:46:00 GMT)

Serie A - sabato alle 15 la festa scudetto Juve. Genoa-Torino domenica alle 15 : L'ufficialità dello scudetto alla Juve e l'assenza di obiettivi di classifica per Genoa e Torino porta allo spostamento orario di due gare. Juve-Verona si giocherà sabato 19 maggio alle ore 15 , ...

Juve - ti piace vincere facile : ora però è il momento di cambiare la Serie A : Questa gestione societaria che ha generato il decimo fatturato al mondo , 405 milioni nella stagione 2016/17, con un dato impressionante: doppiando il Napoli fermo a quota 200 milioni , raggiungendo ...

Video/ Roma-Juventus - 0-0 - : highlights della partita - Serie A 37giornata - : Video Roma Juventus , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita di Serie A che ha consegnato lo scudetto ai bianconeri.

Serie A - Roma-Juventus 0-0 : bianconeri campioni d'Italia : All'Olimpico la Signora conquista il titolo per la settima volta consecutiva riscrivendo la storia del calcio italiano

Serie A/ Scudetto Juventus : non è una novità. Icardi tradisce - ma c'è ancora uno spareggio... : I principali temi della 37^ giornata di Serie A visti da ALFREDO MARIOTTI: il racconto di come le big e le altre squadre hanno affrontato il penultimo turno del loro campionato(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 07:00:00 GMT)

Video/ Roma-Juventus (0-0) : highlights della partita (Serie A 37^ giornata) : Video Roma Juventus (risultato finale 0-0): gli highlights della partita di Serie A che ha consegnato il settimo scudetto di fila ai bianconeri, per Allegri si tratta dell'ennesimo double.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 03:06:00 GMT)

Serie A : Juventus campione d'Italia - settimo scudetto consecutivo - : Ai bianconeri è bastato lo 0-0 con la Roma all'Olimpico per ottenere il punto che mancava per la certezza matematica. Gli highlights della partita su Sky Sport

Serie A : Juventus campione d'Italia - settimo scudetto consecutivo : Serie A: Juventus campione d'Italia, settimo scudetto consecutivo Ai bianconeri è bastato lo 0-0 con la Roma all'Olimpico per ottenere il punto che mancava per la certezza matematica. Gli highlights della partita su Sky Sport Parole chiave: ...

Pagelle/ Roma-Juventus (0-0) : i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : Pagelle Roma Juventus (0-0): i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo all'Olimpico nella partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:00:00 GMT)

Video Gol Roma-Juventus 0-0 : Highlights e Tabellino Serie A 13-05-2018 : Risultato Finale Roma-Juventus 0-0: Cronaca 37° Giornata Serie A 13 Maggio 2018. Finisce 0-0 il posticipo della 37° giornata di Serie A Roma-Juventus. La squadra di Allegri festeggia così il suo settimo scudetto consecutivo, forte dell’ultimo punto conquistato per raggiungere la certezza matematica. E’ record assoluto per una squadra che mai ha dominato per così tanti anni incontrastata il nostro campionato. Alla Roma rimane la ...

Pagelle/ Roma-Juventus : i voti della partita (Serie A 37^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Juventus: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo all'Olimpico nella partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:30:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Juventus : quote e ultime novità live - i tre ex... e mezzo (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri senza Cuadrado, Di Francesco con Manolas e Perotti ancora acciaccati(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:53:00 GMT)

Probabili formazioni / Roma Juventus : quote e ultime novità live - i tre ex... e mezzo (Serie A) : Probabili formazioni Roma Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri senza Cuadrado, Di Francesco con Manolas e Perotti ancora acciaccati(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:48:00 GMT)