POLDARK | serie BBC prossimamente su Canale 5 | anticipazioni | cast e trama

(Di lunedì 14 maggio 2018), laBBC approderàsu5. Di seguito vi spiegheremo lae vi informeremo sule ledella nuova fiction Mediaset.della nuovatv E’ in arrivo su5 una nuova fiction inglese con protagonisti Eleanor Tomlinson e Aidan Turner: composta da otto episodi di un’ora ciascuno, latv sarà trasmessa da5, cercando di bissare il successo ottenuto con lasempre inglese, Victoria. Publitalia ha informato che per l’estate del 2018 avremo il piacere di vedere la fiction che in patria ha riscosso un grande successo.e primeLaracconta le vicissitudini Capitano Ross, ufficiale inglese che dopo aver combattuto per tre anni nella Guerra di Indipendenza Americana, fa ritorno in patria. Le locations sono splendidi giacchè sono ambientate in ...