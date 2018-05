Crotone | la Regione paga Ryanair | riapre l’aeroporto senza viaggiatori  

lastampa

(Di lunedì 14 maggio 2018) Dall’1 giugno il piccolo aeroporto diriprenderà vita. Almeno fino a ottobregarantirà i collegamenti con Pisa e Bergamo. Era dal 2016 che nello scalo calabrese non c’erano più voli di linea. Da allora molto è cambiato eppure il rischio di un nuovo default è concreto. Infatti, così come accadeva nel passato anche oggi per portare la...