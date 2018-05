Ambasciata Usa a Gerusalemme | è caos | ancora scontri tra manifestanti ed esercito

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza-Israele - 7 vittime e oltre 500 feriti : Sono già sette le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora in corso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. oltre 500 i feriti. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazio...

A Gerusalemme oggi apre l'Ambasciata Usa : Contro la decisione di Trump si sono schierati il mondo arabo, l'Onu e gran parte della comunità internazionale, Ue compresa

Gerusalemme - al via lo spostamento dell'Ambasciata americana : Condividi Tutto avviene nonostante la forte opposizione del mondo arabo, dei palestinesi, dell'Onu e di gran parte della comunità internazionale, Ue compresa, tutti preoccupati che questo passaggio ...