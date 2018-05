Serie A | tutti i risultati della 37esima giornata

Serie C - quanto mancano le big : nei play off un dato sorprende tutti Video : quanto rischia di perdere la Serie C con le promozioni in Serie B [Video] di squadre importanti e molto te come Lecce, Livorno e Padova? Molto, obiettivamente. La Serie C è un campionato in cui ci sono numerose piazze piccole del calcio italiano e negli ultimi anni ha visto crescere le sue medie spettatori sugli spalti proprio grazie a squadre che puntualmente facevano registrare affluenze da capogiro il Lecce, sempre oltre i 10.000, Livorno e ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Europa League? Ci crediamo tutti» : FIRENZE - La Fiorentina è ancora in lotta per un posto in Europa League. Dieci mesi dopo l'inizio di una stagione che si preannunciava complicata, tra cessioni importanti e tanti nuovi arrivi, la ...

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : tutti in campo! (41^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi 12 maggio e valide nella 41^ giornata, la penultima della cadatteria.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:40:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI Serie A / Moduli - scelte e dubbi : tutti gli squalificati (37^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le mosse degli allenatori in vista della 37^ giornata del primo campionato italiano. Quanti e quali gli assenti e gli squalificati oggi?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:31:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / Mosse - scelte e dubbi : tutti gli squalificati - 41^ giornata : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le Mosse degli allenatori, gli assenti e gli squalificati in vista della 41^ giornata della cadetteria, penultimo turno della regular season.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:20:00 GMT)

Playoff Serie C - tutti gli accoppiamenti per il prossimo turno : Playoff Serie C, tutti gli accoppiamenti per il prossimo turno – Emozioni e colpi di scena nel primo turno del campionato di Serie C, adesso attesa per il secondo turno. Nel primo match successo da parte della Viterbese che ha avuto la meglio del Pontedera. Successo in rimonta del Cosenza contro la Sicula Leonzio, vantaggio firmato Bollino poi Okereke e Baclet firmano il sorpasso. Tutto facile per Piacenza e Feralpisalò, 5-0 ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : al via la Final Six scudetto. Tutti contro Catania : chi riuscirà a battere le etnee? : Catania contro Tutti: questo in estrema sintesi il fil rouge che percorrerà la tre giorni fiorentina nella quale si assegnerà lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Ad aprire le danze domani i quarti di Finale: alle ore 18.30 saranno Roma e Bogliasco, che hanno terminato, rispettivamente, al terzo ed al sesto posto la regular season. Alle ore 20.00 sarà la volta di Milano e Rapallo, quarta e quinta nella stagione regolare, nel ...

Serie C - regular season al capolinea. Tutti i play off e play out : Se ne va in archivio una delle stagioni più tribolate degli ultimi anni di Serie C (che poi son complicate ogni anno, un po’ come il tormentone ‘l’Estate più calda degli ultimi xx anni’). Però, insomma, vedere fallire ben 4 squadre (quasi 5) nel corso della stagione non è proprio bello. Una addirittura (il Modena), incapace anche di scendere in campo, è stata radiata dal Girone B costringendo a rimaneggiare tutte le restanti giornate ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

Serie C Girone B - tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff : Serie C Girone B, tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff – Si è concluso il campionato di Serie C, ecco i verdetti e gli accoppiamenti playoff. Vince ancora il Padova, successo contro il Gubbio, tre punti dell’Albinoleffe anche contro il Vicenza. Gol e spettacolo tra Teramo e Cremonese, finisce 3-3. Il Padova è già promosso in Serie B, ai playoff approdano invece: SudTirol, Sambenedettese, Reggiana, Albinoleffe, ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : terminata la stagione regolare. Tutti gli accoppiamenti della corsa al tricolore : Cala il sipario sulla stagione regolare della Serie A di Rugby femminile: oggi si è svolto il 18° ed ultimo turno, che ha sancito gli accoppiamenti per la post season, che inizierà domenica prossima con il barrage e si concluderà sabato 2 giugno con la finale che assegnerà il titolo. Andiamo a scoprire i risultati odierni e le classifiche finali dei due gironi. GIRONE 1 Valsugana Rugby Padova – Rugby Riviera 1975 52 – 3 Rugby Monza ...

Serie A Spal - Semplici : «Volevamo i tre punti a tutti i costi» : ... tecnico della Spal , dopo la vittoria per 2-0 sul Benevento , già retrocesso: "Oggi era una gara importante, un esame che temevamo - dice a Sky Sport - Il Benevento non aveva nulla da perdere e ha ...