Fifa World Cup Russia 2018 | le valutazioni overall del Messico!

Fifa World Cup Russia 2018 : le valutazioni overall del Belgio! : EA Sports ha annunciato pochi secondi fa le valutazioni overall dei giocatori del Belgio nel DLC dedicato ai mondiali Russia 2018 in uscita il 29 maggio! Vediamole insieme

Premium Sport già in clima Russia 2018 con i film ufficiali della Fifa World Cup : 37 Giorni a Russia 2018. Continua senza soste il countdown che tra poco più di un mese porterà i top players delle migliori 32 nazionali al mondo (ahimè per la prima volta dopo 60 anni senza l'Italia!) a vivere l'evento calcistico più importante e atteso dal popolo calcistico . Per entrare già nel clima della competizione da questa sera in prima serata su Premium Sport HD</str...

Fifa 18 eClub World Cup - il mondiale per club a Parigi il 19 e 20 maggio! : Si sono disputate a fine aprilele qualificazioni online per la Fifa eclub World Cup, il mondiale per club di Fifa 18, altro torneo che mette in palio alcuni posti per i play off di qualificazione alla FeWC, play off che si disputeranno nel prossimo mese di giugno. A differenza di quanto […]

Fifa World Cup Russia 2018 : in arrivo oltre 40 nuovi volti realistici! : Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata una conferma (quasi) ufficiale: sul forum di EA Sports il community Manager EA_Andy ha appena annunciato che con il DLC dei mondiali verranno aggiunti anche oltre 40 volti realistici! I primi rumors erano nati con l'arrivo su Fifa Mobile, la versione per smartphone, di alcuni […]

Fifa World Cup 2018 : sul vostro smartphone grazie a queste app : Non essendo un'app progettata esclusivamente per la Coppa del Mondo troverete anche altre news e contenuti multimediali riguardanti il mondo del pallone. In conclusione: se amate il calcio questa è l'...

Fifa eWorld Cup 2018 : "Crazy_Fat_Gamer_" accede ai Global Series Playoff : Nel weekend del Comicon a Napoli si è disputato l'Italian Qualifier di FIFA 18, il torneo competitivo organizzato da ESL e Gazzetta dello Sport valido per i Global Series Playoff, la prossima fase di qualificazione per le finali della FIFA 18 eWorld Cup 2018.Diego Campagnani, meglio noto all'interno della community di FIFA con il nome di "Crazy_Fat_Gamer_" e giocatore del Team Qlash, ha ribaltato i pronostici sbaragliando gli avversari e ...

Fifa World Cup Russia 2018 : presenti tutti e 12 gli stadi ufficiali! : Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali, disponibile dal 29 maggio come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Fifa 18 (solo Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch) includerà tutti gli stadi della Coppa del Mondo! Ecco tutti i dettagli! tutti gli stadi di Russia 2018 L'aggiornamento gratuito World Cup per Fifa […]

EA annuncia 2018 Fifa World CUP RUSSIA : Electronic Arts celebra il più grande torneo di calcio dell'anno con 2018 FIFA WORLD Cup RUSSIA, l'aggiornamento scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di FIFA 18. FIFA si aggiorna con la WORLD CUP RUSSIA Il contenuto offre l'opportunità unica di vivere il torneo mondiale attraverso gli elementi ...

Ufficiale aggiornamento 2018 Fifa World Cup Russia per FIFA 18 : uscita - dettagli e copertina : Alla fine è stato annunciato ufficialmente: si chiama 2018 FIFA World Cup Russia ed è l'aggiornamento gratuito che si potrà scaricare su console PlayStation 4, Xbox One, Origin per PC e Nintendo Switch. Uscirà il 29 maggio su console e PC e su Mobile a partire dal 6 giugno. Cosa contiene 2018 FIFA World Cup Russia per FIFA 18 Il più grande torneo di calcio dell’anno con 2018 FIFA World Cup Russia arriva quindi in FIFA 18: chi possiede il ...

FIFA 18 : EA annuncia 2018 Fifa World Cup Russia : Electronic Arts celebra il più grande torneo di calcio dell'anno con 2018 FIFA World Cup Russia, l'aggiornamento scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di FIFA 18. Il contenuto offre l'opportunità unica di vivere il torneo mondiale attraverso gli elementi ufficiali FIFA World Cup, come le squadre, gli stadi, le divise, gli stemmi, i palloni ufficiali e l'ambito trofeo in palio. Gli appassionati e possessori di PlayStation 4, Xbox One, ...

Fifa 18 : quest'anno sarà possibile giocare la Fifa 18 World Cup : La coppa del mondo è indiscutibilmente uno degli eventi calcistici più importanti al mondo, per cui si tratta decisamente di una grande aggiunta quella che vede EA realizzare un apposito DLC dedicato alla competizione.Come riporta Segmentnext infatti questo DLC includerà tutte e 32 le squadre che si sono qualificate per la Coppa del Mondo di quest'anno, e anche un certo numero di squadre non qualificate come Stati Uniti, Cile, Italia e Paesi ...

Questo weekend al Comicon di Napoli si svolgerà il torneo di Fifa 18 valido per i Playoff della Fifa eWorld Cup 2018 : Al Comicon di Napoli la sfida italiana valida per i Playoff del mondiale di FIFA 18. Il vincitore tra i 16 giocatori in gara accederà ai Playoff di giugno sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2018.Tutto è pronto per l'ESL FIFA 18 Italian Qualifier, il grande torneo competitivo di FIFA 18 che si terrà sabato 28 e domenica 29 aprile al Comicon di Napoli e che sarà valido per un posto ai Global Series Playoff, sulla strada verso la FIFA eWorld Cup ...

Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei mondiali sarà un DLC gratuito? Ecco la cover apparsa sul PSN! : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. Seguici su Instagram! Vediamo insieme cosa potrebbe accadere: La cover di Fifa World Cup Russia 2018 apparsa sul PSN Come riportato da numerosi utenti, e […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali sarà un DLC gratuito? Ecco la cover ...

Fifa 18 : ecco i qualificati alla Fifa eClub World Cup - il mondiale per club! : Si sono disputate nello scorso weekend le qualificazioni online per la Fifa eClub World Cup, il mondiale per club di Fifa 18, altro torneo che mette in palio alcuni posti per i play off di qualificazione alla FeWC, play off che si disputeranno nel prossimo mese di giugno. A differenza di […]