Napoli | spranga contro ambulanza | infermiera protegge paziente Emergenza sicurezza

Ambulanza presa a sprangate - medici : "Napoli come Raqqa" : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa ". Così Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, commentando l'aggressione avvenuta ai ...

Napoli - Vigilante ucciso con una spranga di ferro : nella babygang una promessa del calcio. 'Ci sbrighiamo per l'allenamento?' : 'Ci sbrighiamo in tempo per l'allenamento?': gli agenti del commissariato di Scampia hanno appena prelevato C.U. e stanno per interrogarlo. Il sedicenne è accusato di aver partecipato all'aggressione ...

Napoli - 85enne uccide figlio a sprangate : 15.40 Un uomo di 85 anni ha ucciso il figlio di 56 dopo un'accesa discussione. E'accaduto a Napoli. L'uomo è accusato di omicidio doloso. La vittima, 56 anni, aveva chiesto agli anziani genitori 2 mila euro per pagare un avvocato che lo assisteva, dopo una denuncia dello stesso padre. Ne è nata una discussione molto accesa: il figlio avrebbe minacciato di morte i genitori. A quel punto, il genitore ha afferrato una mazza di ferro e lo ha ...

Napoli - 85enne uccide il figlio con una spranga di ferro : A 85 anni ha preso una spranga di ferro ed ha aggredito il figlio di 56, uccidendolo. La tragedia è andata in scena durante la notte a San Pietro a Patierno, alla periferia di Napoli. Un fatto di sangue che ha sconvolto il popolare quartiere del capoluogo partenopeo e la cui dinamica deve ancora essere chiarita dagli inquirenti.Secondo le prime ricostruzioni l'anziano uomo, che risponderebbe al nome di Pasquale Liccardo, avrebbe aggredito ...

Napoli - uccide il figlio con una spranga di ferro - arrestato 80enne : Un 56enne napoletano è morto a causa dei gravissimi traumi al cranio, fracassato da un oggetto contundente dopo una lite in famiglia. L'uomo si trovava nella propria abitazione in via dei Calzolai, ...

Follia a Napoli : 80enne uccide il figlio con una spranga di ferro - arrestato : Un 56enne napoletano è morto a causa dei gravissimi traumi al cranio, fracassato da un oggetto contundente dopo una lite in famiglia. L'uomo si trovava nella propria abitazione in via dei Calzolai, ...

Napoli choc - guardia giurata colpita con una spranga di ferro alla stazione metro : è grave : Una guardia giurata è in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli, dove è stato trasferito con urgenza dall'ambulanza che lo ha prelevato alla stazione metropolitana di Piscinola. L'uomo, 51 anni, è ...