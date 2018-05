Roma | Monchi punta sulla linea verde | tutti i giovani nel mirino

Coric - Kluivert jr - Marin e... Monchi studia la Roma baby : Quanto cresce la Roma baby: Under, Gerson, Capradossi, e non solo. Il d.s. della Roma Monchi pensa già al futuro. Sembra a un passo l'acquisto di Ante Coric, 21 anni, già nel giro della nazionale ...

Roma - mercato baby : altri 6 nomi per Monchi : Dopo aver preso Gerson e Under, la Roma ha in mano Coric , Dinamo Zagabria, e sta trattando altri giovani talenti stranieri. Secondo la Gazzetta dello Sport , nel mirino del ds Monchi ci sono Kluivert , Ajax, , Marin , Standard Liegi, , Johansson , Malmoe, , Lafont , Tolosa, e Bianda , Lens, .

Mercato Roma - Monchi pensa a Bonaventura. C'è anche la Juventus : Il centrocampista del Milan è nel mirino della società giallorossa. Raiola vorrebbe portarlo via dai rossoneri

Milan - sorprendente scambio con la Roma? Monchi e Mirabelli ci pensano davvero : Il Milan vuole tornare in Champions League. Vuole farlo il prima possibile, ma sa che non potrà accadere in questa stagione. Bisognerà aspettare la prossima e non si potrà più sbagliare. Rino Gattuso lo sa bene e si affaccia alla prossima annata calcistica con la consapevolezza che non potrà che essere l'ultima di transizione. Sarà un anno di tirocinio europeo grazie ad un Europa League che dovrà essere il trampolino di lancio per la massima ...

Roma al lavoro per il futuro : Monchi pronto a chiudere per il talento Coric : Il ds Monchi avrebbe già messo a segno il primo acquisto: si tratta di Ante Coric, trequartista classe '97 della Dinamo Zagabria. Per portare il croato nella Capitale, Pallotta dovrà sborsare 7 ...

Roma - furia Monchi : "Negati due rigori clamorosi - il calcio italiano alzi la voce". Pallotta : "Inaccettabile" : Il ds giallorosso a Premium Sport: "Quello che è successo è clamoroso. Non capisco perché non c'è il Var in Champions". Il presidente: "Indispensabile l'utilizzo del Var"

Roma - Monchi : 'Questa gara un premio per il lavoro svolto : la finale sarebbe un sogno' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'Io ci credo. Non sarà facile ma dobbiamo crederci. Dobbiamo tutti avere fiducia nel potercela fare. Contro il Barcellona si percepiva meno ...