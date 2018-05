Giancarlo Giorgetti premier del governo gialloverde con l’astensione di Fi e Fdi

Chi è Giancarlo Giorgetti - il Gianni Letta della Lega : Il suo nome è ritornato più volte come "alternativo" a quello di Matteo Salvini e Luigi Di Maio in vista di un accordo tra Movimento 5 stelle e Lega, ora Giancarlo Giorgetti è da più parte visto...

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Se Forza Italia e Silvio Berlusconi danno la fiducia al governo di Mattarella - l'alleanza finisce qui' : Centrodestra sempre più vicino all'esplosione. La Lega, infatti, va in pressing su Forza Italia per tentare in extremis un accordo col M5s e, dunque, evitare il ritorno alle urne già in estate, a ...

Luigi Di Maio - Giancarlo Giorgetti lo umilia : 'Non conta più un caz***' : ' Luigi Di Maio non conta più un c..., il leader incaricato sarà' Matteo Salvini . Così il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti interpellato dai cronisti a Montecitorio risponde a ...

Giancarlo Giorgetti - braccio destro di Salvini : "Di Maio non conta più un c..." : "Di Maio non conta più un cazzo. L'incarico l'avrà Salvini". Così Giancarlo Giorgetti, alla Camera con Matteo Salvini, lasciando il ristorante per andare ai gruppi. Al cronista che gli chiede se il quirinale sia d'accordo con un incarico al buio, Giorgetti risponde: "Accenderemo la luce".

Giancarlo Giorgetti e Ignazio La Russa - il colloquio privato : 'Come devi fare per mandare Matteo Salvini al governo' : 'devi dire a Matteo Salvini di chiedere l'incarico pieno'. A parlare è Ignazio La Russa e il destinatario del consiglio è il numero uno della Lega, Giancarlo Giorgetti . Il braccio destro del ...

Giancarlo Giorgetti : 'Rivolta al Nord se sarà governo Pd-M5S' : Giancarlo Giorgetti non usa mezzi termini per descrivere il tentativo di 5 Stelle e Pd di fare un governo: 'Sarebbe un matrimonio di interesse che salderebbe la voglia di governo a tutti i costi dei 5 ...

Giancarlo Giorgetti getta la spugna con Forza Italia : 'Tutta fatica sprecata' : E pensare che di Giancarlo Giorgetti , per qualche giorno, si è anche parlato come del possibile futuro premier . Invece, le cose sono andate diversamente. E proprio mentre Sergio Mattarella conferiva ...

Governo M5s-Lega - così Luigi Di Maio ha fatto saltare all'ultimo il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti : Il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti era già stato apparecchiato, il Governo M5s-centrodestra a un passo. Poi Luigi Di Maio ci ha ripensato, mandando tutto all'aria. L'accordo, scrive ...

Matteo Salvini - la telefonata di Giancarlo Giorgetti : 'Preparati - Mattarella potrebbe chiedertelo' : Una telefonata serale. Così Giancarlo Giorgetti , il 'mediatore' della Lega, ha avvisato Matteo Salvini che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Dopo le consultazioni-flop di ...

Giancarlo Giorgetti - la profezia : 'Il governo? Ecco come finirà' : Pare infatti che in una riunione di partito si era detto sfiduciato per 'l'assenza di cultura politica' e per 'la mancanza di capacità di mediazione'. E aveva detto: 'Sentitemi, Mattarella ci metterà ...

Giancarlo Giorgetti furioso con Silvio Berlusconi : 'Parla solo per orgoglio personale' : E' durata una mezz'ora l'apparente, ritrovata coesione del centrodestra , coi tre leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia assieme sul palco dopo aver incontrato Mattarella. Tanto c'è voluto ...

Giancarlo Giorgetti presidente della commissione Speciale alla Camera : accordo M5s-Lega : accordo tra centrodestra e Movimento 5 stelle. Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega a Montecitorio, è destinato alla presidenza della commissione Speciale della Camera. Lo riporta l'agenzia di stampa Dire che cita fonti parlamentari del centrodestra.L'intesa, spiega un deputato, rientra nel discorso generale che si era fatto anche sulle presidenze delle camere e sul sostegno che Forza Italia, Lega e Fdi avevano garantito a Vito ...

Giancarlo Giorgetti a Mezz'ora in più : "Per uscire dallo stallo serve un passo indietro di Berlusconi e Di Maio" : "Se nessuno fa un passo indietro per poi farne uno avanti tutti insieme, non si va da nessuna parte. Bisogna avere responsabilità. Bisogna far nascere un governo forte per 5 anni, con un metodo alla tedesca, un contratto alle tedesca come dice il Di Maio". Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, a 'In Mezz'ora in più' mentre è in corso ad Arcore il vertice tra il leader della Lega, Silvio ...

Giancarlo Giorgetti - ecco cosa ha intenzione di fare con i grillini : 'Senza un accordo - si torna al voto anche a ottobre' : Le possibilità di riuscire a formare un governo dopo uno o due giri di consultazioni sembrano ridursi di ora in ora. L'ultimo colpo a chi ancora ci spera arriva dal vicesegretario della Lega, ...