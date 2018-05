Lutto a “Vivere” | è morto il ‘cattivo’ Tv e cinema piangono la scomparsa di un grande

caffeinamagazine

(Di lunedì 7 maggio 2018)nel mondo della televisione italiana. Se ne è andato il 5 maggio 2018 a Loiano (Bo) per una patologia cardiaca un attore molto amato il volto del quale resterà impresso nelle nostri menti per sempre. A dare l’annuncio della morte sono state le figlie dell’uomo – Viola e Arianna – che hanno spiegato che il padre se ne è andato con estrema serenità, circondato dall’affetto di amici e parenti. Parliamo di Adolfo Lastretti, attore teatrale, noto volto televisivo ecaratteristatografico che si è spento a 80 anni. Classe 1937, segno zodiacale scorpione (del 18 novembre), nacque a Tempio Pausania. Dopo aver vissuto per molto tempo a Genova, per studiare all’accademia di arte drammatica Silvio D’Amico, si trasferì a Roma. Ma, dopo qualche tempo, lasciò l’accademia per recitare in uno spettacolo teatrale con Tomas Milian, allora giovanissimo. Negli anni ’60 inizia a lavorare ...