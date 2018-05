I Servizi segreti italiani monitorano la minaccia per gli attentati ai Mondiali 

Eboli - cerimonia per Filomena Pansa la madre del Capo Servizi segreti - Salernonotizie.it : A sua madre, maestra di scienza, etica ed umanità, è stato intitolato il laboratorio multimediale del liceo classico Perito-Levi . Grande partecipazione stamane alla cerimonia presso l'istituto scolastico di Eboli . In ...

Renzi - Salvini e M5S : chi vuole mettere le mani sui Servizi segreti : C'è Matteo Renzi, che - come racconta un suo fedelissimo - "vuole stare all'opposizione anche per prendersi la guida del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in modo da capire se la vicenda Consip nasconda una macchinazione contro di lui organizzata da pezzi dei servizi segreti".Leggi qui l'articolo integrale pubblicato su L'Espresso.

Telegram russo bloccato - chi ha avuto il fegato di ribellarsi ai Servizi segreti di Putin ha studiato in Italia : Roskomnadzor non è una delle divinità che Aldo, Giovanni e Giacomo evocavano nello show “Tel chi el telùn”, ciononostante ha lanciato un terribile anatema. È il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa, l’organo istituzionale di vigilanza russo che opera nel settore delle telecomunicazioni, disciplinandone il funzionamento, ha deciso il blocco dell’accesso all’applicazione Telegram su tutto il ...

Telegram bloccato in Russia : non permette ai Servizi segreti di spiare le conversazioni : Telegram ha oggi 200 milioni di utenti nel mondo ed è molto diffusa nel Paese. Il fondatore Durov: 'Il blocco è incostituzionale' La decisione di bloccare Telegram in Russia è 'anticostituzionale' e '...

'Vi racconto la mia battaglia contro i Servizi segreti americani' : 'A un tratto era chiaro che quando ci veniva chiesto di insabbiare una storia non era per ragioni di sicurezza nazionale, ma per proteggere la classe politica': James Risen , giornalista specializzato ...

"Vi racconto la mia battaglia contro i Servizi segreti americani" : "A un tratto era chiaro che quando ci veniva chiesto di insabbiare una storia non era per ragioni di sicurezza nazionale, ma per proteggere la classe politica”: James Risen, giornalista specializzato nel coprire le agenzie d’intelligence per The Intercept, è stato l’autore della prima inchiesta sul programma di spionaggio della National Security Agency, che gli è valsa il Premio Pulitzer nel 2006 e che ha ...

“Sparita nel nulla”. Mistero sulla discussa attrice. Da quattro anni non si sa più niente di lei. Ci sono di mezzo poteri forti - Servizi - e una serie infinita di segreti. Una vicenda sconvolgente : Avete mai sentito parlare di Googoosha? È un’attrice, cantante, imprenditrice, ma soprattutto è figlia del dittatore uzbeko Islam Karimov. Ed è scomparsa. Non è questione di giorni, ma ormai sono 4 anni. Le ipotesi avanzate fin qui sono tra le più agghiaccianti: c’è chi dice sia morta, sepolta chissà dove. Qualcuno assicura invece che si trovi in carcere. Perché nessuno sa davvero dove sia finita Gulnara Karimova. Donna ...

Deep State : i Servizi segreti protagonisti della prima produzione europea di FOX : Deep State - Mark Strong Per Deep State si intende “un gruppo di persone, spesso esponenti dei Servizi Segreti o degli apparati militari, che si ritiene possa segretamente manipolare o controllare il Governo di una nazione“. Su di loro, o meglio su uno di loro, Max Easton, è incentrata la serie inglese omonima, in partenza questa sera alle 21.50 su Fox. Deep State: da stasera alle 21.50 su Fox Una serie politica ma anche ...

I Servizi segreti turchi hanno arrestato e riportato in Turchia 80 cittadini sospettati di legami con il movimento di Fethullah Gülen : I servizi segreti turchi attivi in diciotto diversi paesi hanno arrestato 80 cittadini sospettati di avere legami con il movimento di Fethullah Gülen – il religioso che il governo ritiene responsabile del tentato colpo di stato del 2016 – e The post I servizi segreti turchi hanno arrestato e riportato in turchia 80 cittadini sospettati di legami con il movimento di Fethullah Gülen appeared first on Il Post.

Ambasciatore russo a Londra : caso Skripal è provocazione dei Servizi segreti - : "Si rifiutano di collaborare con noi, non ci forniscono fatti. Questo ci porta alla conclusione che si tratta di una provocazione dei servizi segreti", ha detto Yakovenko. L'Ambasciatore russo ha ...

Mafia : legale Riina - processo trattativa frutto faida tra Servizi segreti : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, in corso davanti alla Corte d'assise di Palermo "è il frutto della faida tra i Servizi segreti di Sinistra e di Destra. Da un lato Gianni De Gennaro e dall'altro Mario Mori". Così, l'avvocato Luca Cianferoni proseguendo l

La linguista femminista Julia Kristeva collaborò con i Servizi segreti bulgari : Lo dice una commissione statale del paese che indaga su agenti e informatori ai tempi del comunismo The post La linguista femminista Julia Kristeva collaborò con i servizi segreti bulgari appeared first on Il Post.

Capo Servizi segreti siriani a Roma/ Le Monde : "Ali Mamlouk in Italia a gennaio - violati atti UE" : Capo servizi segreti siriani a Roma, Le Monde lancia la bomba: Ali Mamlouk in Italia a gennaio, violati gli atti legislativi dell'Unione Europea contro il regime

Le Monde : il capo dei Servizi segreti siriani a Roma nel gennaio scorso : Il quotidiano francese sostiene che Ali Mamlouk, generale di 72 anni, sarebbe venuto in Italia per incontrare i vertici dell’Aise