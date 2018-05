Svolta Torino | Belotti rischia la panchina

Roma - figlia di due papà registrata all'anagrafe/ Raggi come Appendino a Torino : "È una Svolta " : Roma , figlia di due papà registrata all'anagrafe : anche il comune guidato da Virginia Raggi segue la linea tracciata da Chiara Appendino a Torino . Svolta per le famiglie arcobaleno.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:02:00 GMT)

Gay - Appendino : “A Torino forzeremo la mano per riconoscere i figli”. La Svolta dopo il caso della consigliera Pd : Chiara Appendino annuncia che il Comune di Torino è pronto a “dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini”. Nonostante l’Italia non sia “ancora pronta a riconoscere legalmente queste famiglie” e ci siano difficili “ostacoli burocratici“, la sindaca su Facebook spiega di essere pronta a registrare i figli delle coppie gay all’anagrafe “anche ...

Olimpiadi Torino 2026 - la Svolta di Grillo : "Grande occasione" : Cambio di rotta rispetto al caso dei Giochi a Roma. "Dimostreremo di saperle fare a zero debiti e in modo sostenibile"

Svolta Torino - le cessioni immediate potrebbero essere 2 - ma Cairo ha un mantra : “vendo ma non svendo” : “Vendere ma non svendere”. Potrebbe essere sintetizzato così il motto invernale di Urbano Cairo. Il presidente del Torino è stato preso d’assalto nonostante il calciomercato italiano sia chiuso da tempo, con offerte provenienti dall’estero per alcuni calciatori in rosa. Il più chiacchierato del momento è senz’altro Ljajic, il quale è in rotta con tecnico e società da diverse settimane ed ha sul tavolo una proposta ...