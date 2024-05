Il pappagallo Gino ritornerà nel suo bar-trattoria dopo lo sfratto per presunti motivi di salute | ecco la storia surreale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) La suaha destato preoccupazione e il suo “caso” è diventato virale. Ilè diventato, suo malgrado, una vera star. Qualche giorno fa, come ha riportato L’Eco di Bergamo, il volatile è stato allontanato dal bar-di Castel Cerreto, in una frazione del comune italiano di Treviglio, in provincia di Bergamo. Lìha vissuto per ben sette anni. Il motivo? Una segnalazione anonima è arrivata alla Polizia: “Quelè troppo stressato ed esposto al fumo passivo della clientela”. E cosìha dovuto salutare tutti e trasferirsi in un giardino privato. “Ci siamo visti costretti ad affidarlo a un conoscente, un ragazzo che ora lo tiene a casa sua – aveva spiegato il titolare del bar, Pierluigi Pilenga – Manon ...