Genova - il video del salvataggio del macchinista dal treno deragliato - : Il macchinista, che in questo filmato viene estratto dal convoglio grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, ha detto di avere avuto un mancamento e di non avere fatto in tempo a frenare. La Procura ...

Genova - treno in manovra deraglia in stazione : soccorso il conducente | Foto e video : Un incidente impressionante ma per fortuna senza conseguenze quello avvenuto questa mattina a Genova, nella stazione di Brignole, dove un treno regionale è deragliato andandosi a schiantare su un binario...

Ufo nei cieli italiani - tre diversi avvistamenti tra Genova - Peschiera e Cosenza. Ecco i video che il Cufom sta analizzando : Ancora ufo nei cieli italiani: stavolta il Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, ha analizzato tre diversi avvistamenti nei cieli di Genova, Peschiera Borromeo e Cosenza. Il primo oggetto non identificato e’ stato avvistato a Genova Rivarolo di notte, mentre il secondo, a Cassola, nel Vicentino, in pieno giorno: un uomo ha visto uno strano oggetto bianco che spostava lentamente. Gli ufologi del Cufom hanno avuto conferma anche da altri ...

UFO a Genova - Peschiera Borromeo e Cosenza? L’analisi del Cufom (video) : Si sono verificati reali avvistamenti di UFO a Genova, Peschiera Borromeo, a Cassola in provincia di Vicenza e pure a Cosenza? Una nota stampa dell'Ansa in data oggi 12 aprile fa riferimento ad alcuni episodi che sono stati appena esaminati tutti dal Cufom, ossia il Centro Ufologico del Mediteranneo il quale ha chiarito la natura di oggetti non identificati di quanto visto nei celi d'Italia, da nord a sud. Sebbene la nota Ansa e la ...

Gianna Nannini cade dal palco in concerto a Genova/ Video - tour continua sul trono : una rocker "fenomenale"! : Gianna Nannini cade dal palco in concerto a Genova: incidente durante una tappa del Fenomenale tour per la rocker italiana. Tanta paura ma the show must go on.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Genova - Gianna Nannini cade sul palco e interrompe il concerto. Il video finisce sui social : Paura per Gianna Nannini. L’artista è caduta dal palco durante il concerto a Genova, tappa del tour ‘Fenomenale‘. Dopo la scivolata non è riuscita a rialzarsi da sola. “Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine. Grazie ai Volontari della Croce Rossa genovese e ai dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. Ho un grosso problema al ginocchio, ma ci vediamo domani a Montichiari ...

DAVID ROSSI/ Video Iene : Procura di Genova sequestra servizio. Si aprono nuovi scenari per l'inchiesta? : DAVID ROSSI, nuovo servizio delle Iene. Un escort: “Vi racconto i festini hard con dirigenti Mps, sacerdoti e pm”. Le ultime notizie sulla morte del responsabile dell'area comunicazione Mps(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:55:00 GMT)

DIRETTA/ Sampdoria Inter (risultato finale 0-5) info streaming video e tv : Nerazzurri spettacolari a Genova! : DIRETTA Sampdoria-Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma allo stadio Ferraris di Genova.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:21:00 GMT)