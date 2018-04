VIDEO Il gol di Mauro Icardi | Inter-Juventus 1-1 Micidiale colpo di testa | il Napoli

Inter-Juventus 2-1 LIVE - autogol di Barzagli [FOTO e VIDEO] : 1/25 Foto Instagram ...

DIRETTA/ Inter-Juventus - risultato live 0-1 - streaming VIDEO e tv : gol annullato a Matuidi - VAR protagonista! : DIRETTA Inter Juventus, info streaming video e tv: il derby d'Italia a San Siro vale tanto per entrambe, e potrebbe decidere la corsa allo scudetto.

VIDEO Il gol annullato a Matuidi in Inter-Juventus per fuorigioco : VAR decisivo - niente 0-2 : L’arbitro Orsato è l’assoluto protagonista di Inter-Juventus, big match della Serie A 2018 e decisivo per la lotta scudetto. Dopo la discussa espulsione a Vecino, il fischietto ha annullato il gol di Matuidi (sarebbe stato il 2-0 per i bianconeri) dopo aver rivisto l’episodio al VAR. Di seguito il VIDEO della rete annullata. (foto Ciro Santangelo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO gol Real Madrid-Leganes 2-1 : Highlights e Tabellino La Liga - 35^ Giornata 28-04-2018 : Risultato Finale Real Madrid-Leganes 2-1, Cronaca e Highlights, Bale (RM), Mayoral (RM), Brasanac (L), La Liga 35^ Giornata, 28 Aprile 2018. Il Real Madrid, dopo lo stop per 1-1 con l’Athletic Bilbao, piega il Leganes nel match della trentacinquesima Giornata de La Liga e si avvicina minacciosamente ai rivali dell’Atletico Madrid. Zinedine Zidane decide di lasciare a riposo Cristiano Ronaldo e di schierare molte seconde linee, ...

DIRETTA/ Inter-Juventus (risultato live 0-1) streaming VIDEO e tv : gol annullato a Matuidi - VAR protagonista! : DIRETTA Inter Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro il derby d'Italia potrebbe essere determinante anche per la lotta scudetto(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:32:00 GMT)

Arbitro Orsato - var Inter-Juventus/ VIDEO moviola : gol Douglas Costa regolare - espulsione Vecino dubbia : Arbitro Orsato, var Inter-Juventus: Video moviola. Gol Douglas Costa regolare, espulsione Vecino invece è dubbia: l'intervento è stato davvero cattivo? Pjanic invece rischia il rosso(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Diretta/ Inter-Juventus (risultato live 0-1) streaming VIDEO e tv : gol di Douglas Costa - espulso Vecino! : Diretta Inter Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro il derby d'Italia potrebbe essere determinante anche per la lotta scudetto(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:09:00 GMT)

VIDEO gol Crystal Palace-Leicester 5-0 : Highlights e Tabellino Premier League - 36^ Giornata 28-04-2018 : Risultato Finale Crystal Palace-Leicester 5-0, Cronaca e Highlights, Zaha, McArthur, Loftus-Ceek, van Aanholt, Benteke, Premier League 36^ Giornata, 28 Aprile 2018. Crystal Palace travolgente contro un Leicester ormai privo di obbiettivi ed in attesa delle vacanze estive. I padroni di casa compiono una vera impresa facendo registrare il loro più largo successo della storia in Premier League. Partono forte le Eagles e al 17′ trovano ...

VIDEO gol Roma-Chievo Verona 4-1 : Highlights e Tabellino Serie A 28-04-2018 : Risultato Finale Roma-Chievo Verona 4-1: Cronaca e Video Gol Schick, Dzeko, El Shaarawy, Inglese 35° Giornata Serie A 28 Aprile 2018. Finisce con un perentorio 4-1 l’anticipo della 35° giornata della Serie A Roma-Chievo Verona. Nel primo tempo la Roma mostra subito i muscoli, seppur il primo brivido arrivi dalle fila dei veronesi. Al quinto minuto infatti, Castro calcia un tiro potentissimo che scheggia l’incrocio dei pali, ...

VIDEO gol Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 4-1 : Highlights e Tabellino Bundesliga - 32^ Giornata 28-04-2018 : Risultato Finale Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 4-1, Cronaca e Highlights, Dorsch (B), Wagner (B), Haller (E), Rafinha (B), Süle (B) , Bundesliga 32^ Giornata, 28 Aprile 2018. L’antipasto della finale di Coppa di Germania ha visto trionfare il Bayern Monaco imbottito di riserve contro l’Eintracht di Francoforte per 4-1. E infatti partita non c’è mai stata sotto gli occhi di Niko Kovac, futuro allenatore, con i ...

VIDEO Hockey ghiaccio - gol dell’Italia a porta vuota contro la Slovenia. Vittoria a 2 secondi dalla fine : L’Italia ha agguantato una Vittoria memorabile ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey ghiaccio a Budapest (Ungheria). Quello contro la Slovenia era un vero e proprio spareggio: entrambe le compagini, per restare in corsa per la promozione, avrebbero dovuto vincere entro i 60 minuti regolamentari. Un eventuale successo all’overtime o agli shoot-out si sarebbe infatti rivelato inutile. Per questo motivo la Slovenia, nel finale, ha ...

DIRETTA/ Cuneo Monza (risultato live 0-1) streaming VIDEO e tv : gol di Cori a 10' dalla fine! : DIRETTA Cuneo Monza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I piemontesi sperano ancora nella salvezza DIRETTA, brianzoli già ai play off(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:58:00 GMT)

DIRETTA/ Arezzo Pisa (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : Muscat sfiora il gol di testa : DIRETTA Arezzo Pisa: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby toscano tra due squadre divise tra play out e play off(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:06:00 GMT)

U2 - il VIDEO del nuovo singolo 'Love is bigger than anything in its way' - GUARDA : Ma, come dice la canzone, l'amore è più grande di ogni altra cosa al mondo". Per gli U2 è quasi arrivato il momento di tornare ad esibirsi dal vivo: il prossimo 2 maggio il gruppo darà il via da ...