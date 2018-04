Un nuovo trailer di Adventure Time | i Pirati dell' Enchiridion ne svela la data d' uscita

Fused Zamasu è il protagonista del nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ : Bandai Namco continua ad aggiornare il suo Dragon Ball FighterZ con l'aggiunta di nuovi combattenti, come ad esempio i recenti Broly e Bardock. A breve i giocatori potranno vestire i panni di Fused Zamasu.Stiamo parlando del personaggio che nasce dalla fusione di Goku Black e Future Zamasu protagonista del nuovo trailer riportato da Gematsu. Il nuovo combattente sarà in grado di volare e di muoversi in qualsiasi direzione, questo lo renderà un ...

CONAN EXILES : nuovo trailer in vista del lancio : Da aridi deserti a vette ghiacciate, da umide paludi a temperature estreme. La terra di CONAN EXILES è un enorme mondo ostile dove solo i più forti sopravviveranno, i giocatori intraprenderanno mentre combattono per sopravvivere nell’open world del survival game di Funcom quando verrà lanciato l’8 Maggio. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Un ...

Rilasciato nuovo trailer di Code Vein con le reazioni dei fan : Oggi Bandai Namco ha Rilasciato un nuovo trailer del suo nuovo action-RPG Soulslike Code Vein. Il trailer mostra sezioni di brutale gameplay, inclusi diversi scontri che sembrano essere contro dei miniboss, mentre i boss reali si distinguono per la barra della vita in basso, simile ai giochi in stile Souls di From Software. Oltre al gameplay, dalla clip emergono anche commenti estremamente entusiastici da parte dei fan che hanno partecipato ...

Dark Souls Remastered : un nuovo trailer ci mostra i boss che ci aspettano : Dark Souls Remastered arriverà a maggio, e From Software si assicura che l'interesse dei giocatori rimanga ben saldo pubblicando un nuovo trailer di gioco, riporta Gamespot, nel quale possiamo scorgere alcuni dei colossali bestioni che dovremo abbattere durante il nostro ritorno (o primo viaggio, perché no) a Lordran.Dark Souls è rinomato per il suo combat system nonchè stile di gioco e direzione artistica, caratteristiche le quali hanno ...

Ys 8 : Lacrimosa of Dana si mostra in un nuovo trailer per Nintendo Switch : Come ci segnala Nintendoeverything, Ys VIII: Lacrimosa of Dana ha lanciato il suo ultimo trailer di gioco incentrato sul personaggio pricnipale Adol Christin.Il trailer si riferisce alla versione del gioco per Nintendo Switch. Dopo che la sua nave è affondata, l'avventuriero Adol viene trascinato fino a un'isola deserta abitata da creature crudeli che si sono evolute in tanti modi diversi. Per sopravvivere, Adol dovrà riunire i sopravvissuti e ...

Wolfenstein II : The New Colossus su Nintendo Switch : rivelata la data di uscita con un nuovo - adrenalinico trailer : È con un comunicato ufficiale che Bethesda ha voluto annunciare solo qualche minuto fa la data di uscita di Wolfenstein II: The New Colossus su Nintendo Switch, l'apprezzato sparatutto sviluppato da MachineGames che farà il suo debutto sulla console ammiraglia Nintendo il 29 giugno 2018.Per l'occasione Bethesda ha voluto pubblicare un nuovo trailer del gioco in azione su Switch, che mostra le potenzialità della console alle prese con Wolfenstein ...

Il nuovo trailer di Onrush rivela le classi dei veicoli : Codemasters & Koch Media hanno pubblicato un nuovo trailer che mostra le otto classi di veicoli unici di Onrush, l'innovativo combat racer, ricco d'azione, che arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 5 Giugno 2018. Il nuovo trailer mostra l'azione incessante che ti farà rizzare i capelli e salire il cuore in gola ad ogni round. Il nuovo trailer presenta una panoramica delle caratteristiche uniche e delle abilità RUSH di ciascuna delle otto ...

La nascita di Venom nel primo trailer del nuovo film Sony-Marvel : Indietro 24 aprile 2018 2018-04-24T12:25:59+00:00 ROMA – “Ognuno ha i suoi conflitti, le sue difficoltà… i suoi demoni!” Uno dei personaggi Marvel più enigmatici, complessi e tosti arriva sul grande schermo dal 4 ottobre 2018. L’attore candidato all’Oscar Tom Hardy è Venom nel primo trailer rilasciato da Sony Pictures. Completano il cast Michelle Williams, Riz […]

The Rain : il nuovo trailer e il poster della serie Netflix - in arrivo il 4 maggio : Netflix ha diffuso il nuovo trailer ufficiale e il poster di The Rain , prima serie originale danese della piattaforma streaming in arrivo il 4 maggio . Gli eventi sono ambientati sei anni dopo l'estinzione quasi totale dell'umanità nell'area della Scandinavia a causa di un brutale virus trasmesso dalla pioggia. I ...

Jurassic World – Il regno distrutto - l’attacco del nuovo dinosauro nel TRAILER FINALE : ROMA – La vita vince sempre, anche quella preistorica. L’adrenalinico TRAILER FINALE di Jurassic World – Il regno distrutto svela il nuovo – cattivissimo – dinosauro: altro ibrido geneticamente modificato come l’Indominus Rex del film del 2015. Cosa spinge Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) a tornare su Isla Nublar? Un nobile scopo: […]

