“Memoria punto di partenza”

(Di giovedì 26 aprile 2018) Venezia, 25 apr. (Adnkronos) – “Era il 25 aprile 1945. Il messaggio del ‘comandante’ Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, risuonava nelle case dei milanesi attraverso Radio Milano Libera: ‘Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire’. Sedici secondi di messaggio che hanno cambiato la storia del nostro Paese e sono diventati il fondamento della nostra Repubblica”. E’ iniziato così, ripercorrendo la storia italiana, il discorso che il sindaco di Venezia ha fatto alla città in campo del Ghetto per ricordare le celebrazioni del 25 aprile.Luigi Brugnaro ha quindi proseguito: “La memoria deve essere il ...