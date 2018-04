L' arte dei vivi

OnePlus 6 farà parte del “club dei 960 fps” : ufficiale il Super Slow Mo a 720p : Quella delle fotocamere capaci di registrare video in Super Slow motion è una delle mode del momento a cui OnePlus 6 non vuole restare indifferente L'articolo OnePlus 6 farà parte del “club dei 960 fps”: ufficiale il Super Slow Mo a 720p proviene da TuttoAndroid.

Nino Formicola / "Ho partecipato all'Isola dei Famosi per mostrare al pubblico che sono ancora vivo" : Nino Formicola, al Maurizio Costanzo Show, svela il vero motivo per cui ha deciso di partecipare all'Isola dei Famosi 2018. "Per mostrare al pubblico che sono ancora vivo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Ricordate Salvo del GF1? Ha sganciato una bomba. Il pizzaiolo che ha partecipato alla prima edizione del reality ha fatto una dichiarazione pesante su uno dei ragazzi attualmente in gioco. Le parole di Veneziano non lasciano indifferenti. Dolori… : State seguendo il Grande Fratello 15? Allora vi siete resi conto che questa edizione è iniziata bella movimentata… Già ci sono state discussioni, già ci sono stati primi baci, “avvicinamenti” proibiti (ci riferiamo all’amicizia sbocciata tra Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric); qualcuno ha già detto di voler lasciare la casa; Striscia ha scatenato il sospetto che un concorrente in gara abbia un telefono; Aida Nizar ha ...

Ecco "Roseline" - lo spettacolo dei sensi in cui il pubblico è parte dello show : Non si può definire, se non dopo esserci stati dentro. E anche dopo, il ricorso alle parole può solo essere un compromesso o un accomodamento sul percorso che porta dall'esperienza psicologica e ...

Foligno - l'educazione stradale parte da scuola. Lions e forze dell'ordine al fianco dei giovani : Un percorso in bici con segnaletica stradale, in palio il patentino. È questa l'iniziativa che si è svolta stamattina alla scuola media "Gentile" di Foligno e che ha portato all'assegnazione di 4 ...

Giro d’Italia 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : Il Giro d’Italia 2018 si avvicina e di conseguenza va a riempirsi l’elenco dei partecipanti all’edizione numero 101 della corsa rosa. Di seguito vi presentiamo l’elenco completo dei partecipanti, che andremo ad aggiornare con il passare dei giorni e gli annunci delle formazioni ufficiali da parte delle squadre. UAE-Team Emirates .. ARU Fabio .. LAENGEN Vegard Stake .. POLANC Jan Androni – Sidermec – ...

Juventus-Napoli 0 a 1 - l’arrivo dei partenopei a Capodichino : migliaia di tifosi in delirio : Un accoglienza trionfale per gli azzurri di ritorno da Torino. I tifosi in migliaia si sono riversati per le strade della città per raggiungere l’aeroporto di Capodichino in attesa del rientro dei calciatori del Napoli. Il Pullman del Napoli ha impiegato circa un’ora per percorrere 50 metri ed imboccare la tangenziale. Visibilmente felici Insigne, Hamsik e Callejon che, dall’interno del pullman, hanno festeggiato insieme ai ...

Giornata della Terra : parte anche in Italia il riciclo dei cellulari : Promossa dal Jane Goodall Institute Italia, viene presentata oggi al National Geographic Festival delle scienze di Roma, in occasione della Giornata della Terra, la campagna per il riciclo dei telefoni cellulari. L’associazione è presente con uno stand, nel quale i visitatori possono portare cellulari e smartphone vecchi: in tal modo verranno recuperati i metalli rari con i quali sono costruiti i componenti dei telefonini, come tungsteno e ...

Micro-targeting - profilazioni - algoritmi : il vero problema etico è l'uso da parte della politica dei dati dei cittadini : Per cui una donna che naviga online leggendo articoli destinati prettamente a maschi, interessandosi di auto, sport, motori in genere, per l'azienda viene classificata come "maschio" , casomai in ...

Superenalotto - appello del sindaco di Caltanissetta al vincitore dei 130 milioni : 'Una parte alla città' : "Una quantit consistente di risorse - ragiona Ruvolo - che potrebbe in parte essere investita nell economia della citt ". "Quanto avvenuto - aggiunge - un evento bello e positivo. Mi rivolgo quindi ...

arte : il tesoro dei beni recuperati e la caccia al Caravaggio rubato : La Natività di Caravaggio è nella top ten mondiale dell’Fbi delle opere rubate. Quel Caravaggio è una sorta di Santo Graal dell’Arte che dal 1969 le polizie di tutto il mondo cercano senza posa. L’attività del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Tpc): 270 milioni di euro è il valore, nel quadriennio 2014-17, dei 320.100 beni culturali recuperati. La stima delle opere false sequestrate, qualora commercializzate come autentiche, ...

Napoli in partenza - la carica dei tifosi : ANSA, - Napoli, 21 APR - Cori e incitamenti per il Napoli in partenza per Torino dove domani sera è in programma il big match della giornata di campionato contro la capolista Juventus. Circa un ...

Affari con il cartello dei colombiani - l?altra vita del brigadiere Cioffi tra «soffiate» e blitz pilotati : Nel 2006 un encomio per il suo contributo in una retata per fatti di droga, dodici anni dopo il peggiore degli incubi per un carabiniere: gli arresti per droga e rivelazione di atti coperti, con...

Le mani dei boss sulla Fiumara d'arte : Le mani della mafia sui lavori di valorizzazione del patrimonio artistico dei Nebrodi . I carabinieri del Comando provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, hanno ...